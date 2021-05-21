Заявление журналиста Владимира Познера о том, что первый президент России Борис Ельцин был «русским красавцем», породило споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 21 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Познер

"Тогда и Власов, может быть, для Познера — голливудский актёр? Быть может, даже Гитлер ему кажется мелким шалунишкой с модными усами? Зачем Познер раскрывает свою любовь к красивым мужикам?» — задаётся вопросом Иван З.

Некоторые пользователи оказались солидарны с мнением российского журналиста. Более того, люди уверены, что Ельцин сыграл крайне положительную роль в истории нашей страны и открыл народу двери для высоких достижений.

«А ещё и умница! При нём экономика росла по 7% в год, мы жили в мире и дружбе с Америкой, исчезла угроза атомной войны, и у России были большие перспективы и великое будущее», — считает Вячеслав О.

ITAR-TASS Борис Ельцин. 1999

Другие, наоборот, считают бывшего президента России врагом нашей Родины. Люди отметили, что Ельцин, по сути, продал страну за американскую чечевичную похлёбку. На это указывает его знаменитая фраза: «Боже, благослови Америку».

«Полстраны отрезал, все недра разбазарил со словами: «Боже, благослови Америку». Красавец, блин, нашёлся. Моя бы воля, осудил бы посмертно как предателя Родины такого красавца, продавшего страну оккупантам из США», — указал Илья А.

Часть пользователей отметила, что в глазах иностранных коллег Ельцин не мог увидеть уважения, вследствие чего наша страна потеряла репутацию как сильной и независимой страны с правом на отстаивание своих интересов.

«Мне никогда в жизни не было так стыдно, как в те «святые 90-е», когда иронией истории главой Великой России был вознесён самозваный «царь», а в действительности — реальный предатель и алкаш, над которым его западные «друзья» ржали, как над деревенским полудурком», — написал Дмитрий В.

Ряд пользователей указал на то, что Познер, благодаря своим рассуждениям, похож скорее на иностранного обывателя, которому чужой президент страны интересен скорее с точки зрения внешности и поведения, нежели с позиции реальных дел.

«Познер — это чужак в нашей стране, а его суждения о России — это суждения иностранца о чужом для него государстве», — пишет Юрий К.

Нашлись и те, кто напомнил, что Ельцин ознаменовался для страны не только сменой строя, но и гражданскими войнами, нищетой и огромным количеством проблем. Граждане убеждены, что, будь аналогичная ситуация в Америке, никто бы Познеру не позволил позитивно отзываться о виновнике государственной трагедии.

Борис Ельцин с президентом США Биллом Клинтоном на пресс-конференции в Вашингтоне

«Познер как то, что и в воде не тонет. И при коммунистах, и при капиталистах он оказался не у дел. Ему нравится гражданская война в нашем обществе. Почему его не арестуют и не привлекут за это к ответственности? Если бы в США он одобрил бунты и осаду Белого дома, Капитолия и произнёс это на американском телевидении, то его бы посадили!» — поделилась своим мнением Марина Г.

Напомним, 21 мая российский журналист Владимир Познер заявил на странице сайта «Познер Online», что первый президент России Борис Ельцин был «русским красавцем».