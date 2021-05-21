Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что критика из-за фотографии Владимира Зеленского в национальной рубашке, похожей на русскую косоворотку, является «немотивированной», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"Ну, это жёсткий косяк. Надо же знать, что надевать. А теперь импичмент только! Подобные ошибки украинские «патриоты» не прощают», — шутит Димка С.

Многие пользователи считают, что пиар-служба главы Украины допустила серьёзную ошибку, которая показала несоответствие насаждаемым руководством страны традиций реальному внутреннему содержанию среди представителей власти.

«Просто опростоволосился в очередной раз, ему не привыкать. Ещё Крылов сказал, что будет, если пироги начнёт печь сапожник, а сапоги тачать пирожник. Классиков учить надо, Зеля!» — обращается Юрий Р.

Скриншот Instagram zelenskiy_official Владимир Зеленский в косоворотке

Некоторые комментаторы предположили, что такие, как Зеленский, несознательно тянутся в сторону России. Та искусственная самостийность никак не может уложиться в их головы, и реальные традиции время от времени прорываются.

«Это тяга к большой Родине. Она в каждом постсоветском человеке сидит и выходит наружу на подсознательном уровне», — считает Николай Ф.

Часть людей отметила, что в украинской традиции не было никогда жёсткой обязанности носить только тот или иной вид одежды. Стили народов России постоянно перемешивались, и одни зачастую перенимали опыт других.

«На месте сегодняшней Украины, до изменений территорий Лениным, всегда была Россия, и косоворотки носили, ничуть этого не стесняясь», — отметила Ольга С.

Отдельные пользователи заметили, что если бы в России кто-то захотел надеть косоворотку в украинском стиле, то никто бы даже бровью не повёл, но на территории Украины даже такое мелкое событие умудрилось вызвать столь широкий резонанс.

«Разница между Россией и Украиной, империей и провинцией наглядно. Украина: Россия украла у нас борщ, не ешьте наш борщ. Россия украла у нас богатырей, верните нам богатырей! Россия украла историю, она наша, отдайте! Россия: ха! Президент надел нашу рубаху! Вот носи и не снимай!» — указал Денис Б.

Нашлись и те, которые указали на то, что Зеленский, по сути, оказался в опале своих же взращенных националистов. Поэтому люди считают, что ему будет полезно послушать про себя все эти нелицеприятные отзывы.

Ivan Bandura Украинские националисты

«Пускай теперь сам мучается от сумасшедших, которых вырастил под своим покровительством. До какого состояния должен пасть народ, чтобы не замечать экономических проблем в государстве, но активно бороться с «не такими» вышиванками»?» — задаётся вопросом Олег Е.

Напомним, 21 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью интернет-изданию Obozrevatel назвал критику из-за фотографии Владимира Зеленского в национальной рубашке «немотивированной», потому что это всего лишь современная интерпретация региональных особенностей страны.