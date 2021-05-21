В России пристального внимания требует проблема подростковой агрессивности. Еще не позабыта трагическая история с гибелью детей в казанской школе, как случилось новое ЧП. В Березниках Пермского края подросток напал с ножом на учительницу. Женщина получила ранение шеи. Ее готовят к транспортировке на вертолете в клинику Перми.

Гнев (Фрагмент картины Драка крестьян при игре в карты 1635)

Происшествие вызвало шквал эмоций и обсуждений в соцсетях. «Люди с ума начинают сходить… Что за молодёжь пошла?!? Уже выходить страшно. То на улице простых людей режут, то в школах. Потихоньку в животных превращается часть населения… Родители, займитесь воспитанием детей! Здоровья учителю», — прокомментировала Ольга П.

«Кошмар! Что творится с детьми!!! Здоровья учителю», — оставила запись Наталья Я.

«Дочка писала, что они закрывались в кабинетах, и он ходил, стучал по дверям», — сообщила Вероника Л.

Mr Seb Нож

«Очередной психопат», — сделала вывод Вероника Ф.

«У «деточек» массово начинает крышу сносить. Штат школьных психологов, наверное, увеличивать пора уже, да охрану усиливать», — отметил Дмитрий В.

«Похоже, с 14 лет нужно не паспорт выдавать, а психиатра проходить. Уголовную ответственность тоже ужесточать. Совершил взрослое преступление — получай срок тюрьмы как взрослый!» — считает Елена Г.

«Пора вернуть школы для трудных — с постановкой на учет, режимами и проверками на наркотики», — выразил свою точку зрения Даниил К.

Подписчики паблика «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте» размышляют о причинах подростковой агрессии. В начале дискуссии была затронута тема справедливости и ее отсутствия со стороны педагогов по оценке знаний учеников. Комментаторы сошлись во мнении, что с помощью насилия проблемы решать недопустимо.

«Я лично у неё училась, она, конечно, требовательная, но она никогда ни к кому плохо не относилась, как педагог она очень хорошая», — сказала Александра Р.

Вновь актуализировалась тема безопасности в школах. Участники обсуждения ЧП задаются вопросом: как школьник пронес оружие в здание образовательного учреждения?

«Ну и где охрана опять? Как так ученик протащил нож в школу?» — вопрошает Кристина Ф.

«Из столовой взял», — отвечает Ярослав М.

Артем Б. считает, что злоумышленник мог использовать портфель, пенал, карман: «Да как угодно, охранник, если каждого ученика будет досматривать, то учебный процесс начинаться будет только к обеду. Думаю, для этого нужно ставить в таких учреждениях металлические рамки».

Школьный класс

Между тем в минобре региона заявили, что с охраной в школе все в порядке. Накануне прошла проверка безопасности. Были замечания к охраннику, его оперативно заменили. Сегодня, 21 мая, именно охранник обезоружил агрессивного подростка.

Стоит отметить, что после трагедии в казанской школе все объекты образования на территории Пермского края подвергнут проверке. Соблюдение требований безопасности проверяют с 11 мая. Из 2288 объектов проверено 809. Недостатки выявили в 123 школах и детских садах.

По последним данным, по факту нападения на педагога возбудили уголовное дело. Преступление квалифицируется как покушение на убийство. Подросток задержан, пока у него статус подозреваемого.