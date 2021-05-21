Очередной скандал произошёл в школе № 8 Таганрога (Ростовская область). Ученик начальных классов при всех унизил учителя, выражаясь при этом отборным матом. Видеокадры, снятые сверстниками, появились в социальных сетях.

Павел Ковалевский. Порка. 1880 (фрагмент)

На видео отчётливо слышно, как мальчик во время урока сказал: «Сейчас будем т*** училку. ***, короче, щас будет кровище ***, поэтому б*** чисто п***».

При этом ребёнок засучивает рукава и замахивается ногой в сторону педагога. Учительница ведёт себя крайне спокойно и педагогично, не реагируя на выпады третьеклассника.

Ряд интернет-изданий пишет, что такое поведение ученика удивления не вызывает. Однако руководство образовательного учреждения действия ребёнка не пресекает. Некоторые интернет-пользователи высказали предположение, что это видео — постановочное. Однако большинство пользователей всё-таки осудили поступок ребёнка.

«Даже непонятно, какое наказание будет справедливым для такого поступка — детдом либо военный интернат до 11 класса, чтобы ему там мозги вправили», — высказался один из комментаторов телеграм-канала «Ростов № 1».

«Посмотрев это видео, начинаешь задаваться вопросом: «Что могло произойти с ребёнком в десять лет, чтобы он вёл себя так?» — недоумевают подписчики.

«Найдутся те, кто, возможно, захочет обвинить учителя: довела, затравила и прочее», — считает ещё один комментатор.

«Урод малолетний», «Позорник малолетний. Такие и растут живодёрами и убийцами», — считают комментаторы.

В настоящее время никаких комментариев от руководства школы не поступило.