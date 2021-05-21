20 мая президент России Владимир Путин заявил на заседании российского организационного комитета «Победа», что Россия будет жестко реагировать на попытки вторжения на свою территорию.

Kremlin.ru Владимир Путин на татами

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно», — заявил Путин.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo не остались равнодушны к этому высказыванию российского лидера и обсудили ее слова под соответствующей публикацией в паблике «Сеть наблюдателей».

«Насколько Россия сильная, мы пока не видим, но то, что она твердая, — увидели», — заявил пользователь Daaaafeige.

«Да, по крайней мере я все еще восхищен, с какой наглостью они укрыли Сноудена. Немногие страны в мире на такое осмеливаются», — согласился комментатор «Не уходи».

«У русских хоть денег и немного, но их кулаки входят в тройку лучших», — ответил «Проходи мимо».

Kremlin.ru Владимир Путин

Но не все пользователи были адекватны и воспринимали слова российского президента правильно. Например, были и те, кто бредит тем, что Россия якобы оккупировала территории Китая.

«Каким менталитетом вы, ребята, восхищаетесь тут, в комментариях? Вы знаете, что Россия вторглась и оккупировала территорию Китая?» — заявил пользователь с говорящим ником «Телепузики против маленькой волшебной феи Ба-Ла-Ла».

«Должно быть, вы начинаете отчет от династии Юань?» — задал вопрос по существу другой комменатор.

Здесь стоит отметить, что именно монгольская династия Юань — единственное государственное образование, относящееся к Китаю, которое имело основания претендовать на территории, принадлежащие сегодня России. Однако заподозрить внука Чингисхана и основателя династии Юань Кублахана (Хубилайхана) и поработителя китайского народа в том, что он китаец, очень сложно. Скорее речь тогда нужно вести о претензиях орды на российские земли. А это уже совсем другая история.

Хубилай

«Да ты всего лишь американская собака. Сначала уничтожьте США и их приспешников, а потом поговорите о территориальных вопросах», — ударил в точку «Дождливый утренний туман».

Другой комментатор заявил, что есть только одна страна, которая претендует на Сибирь, намекая, что это не Россия.

«Ну если вы русский или на крайний случай татаро-монгол, то у вас действительно могут быть законные права отправиться в Сибирь», — съязвил «Обратный драг-рейсинг в Египте».

Некоторые комментаторы задали вопрос, а у какой страны имеются территориальные споры с Россией по поводу Сибири. Выяснилось, что ни у какой, поэтому все претензии к России насчет Сибири — мимо кассы.

Но если же кто-то думает, что Россия отняла Сибирь у Китая, то он должен честно себе признаться, что Россия ему зубы-то уже повыбивала.

«Как только выходят новости про Россию, должен обязательно появиться такой вот. Как только исчезли новости из США и Японии, вы не знаете, куда можно помочиться», — возмутился Какасисы.

«Путин по-прежнему мощный. В отличие от человека, который любуется красотами природы [намек на китайского лидера], пока японцы говорят, что Тайвань — их проблема. Мы по-прежнему молчим», — заметила Vanessa7733.

«Если честно, это действительно единственный эффективный подход и метод против американских и западных мерзавцев!» — поддержал Путина «Все-все-все».

«Дядя Пу — классный парень из нашего класса, в одиночку осмелился бросить вызов хулигану, он крутой!» — заметил один из комментаторов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Да это же намного круче, чем «решительное неодобрение» или «решительное осуждение», которое мы слышим от наших политиков», — добавил другой комментатор.

Некоторые пользователи решили пойти еще дальше и высказались насчет Курильских островов.

«Четыре «северных острова» принадлежат России!» — заявил «Дождь за окном 77», обращаясь к японцам.

«Если Россия сможет энергично развивать экономику, она сможет вернуть советскую эпоху, и международное сообщество не будет подавлять Россию таким образом», — заявил Сенжань.

В целом китайские пользователи очень благожелательно отнеслись к словам президента, высказывая слова поддержки России и осуждения Запада. Даже немногочисленные комментарии о том, что Сибирь якобы принадлежит китайцам, не могут омрачить общей благосклонности китайцев к России.