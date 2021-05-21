С выпуском долгожданного доклада Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту США должны признать неудобную правду: Америка, по словам сопредседателейЭрика Шмидта иБоба Уорка, «не готова ни обеспечивать свою безопасность, ни конкурировать в эпоху искусственного интеллекта». Шмидт, бывший генеральный директор Google, и Уорк, который в прошлом занимал пост заместителя министра обороны, разбираются в этом предмете так же глубоко, как и любой в правительстве или частном секторе.

Иван Шилов ИА REGNUM Искусственный интеллект

Американцы должны относиться к этой угрозе как к дамоклову мечу. На этом фоне актуален вопрос, каково соотношение сил и в каком направлении необходимо следовать Вашингтону, пишет отставной адмирал военно-морских сил США и верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье, вышедшей 21 мая в Bloomberg.

Прежде всего следует обратиться к самому очевидному и вызывающему наибольшее беспокойство противнику США в области искусственного интеллекта (ИИ) — к Китаю. В КНР ИИ уделялось самое пристальное внимание на протяжении целого десятилетия. Для решения этой задачи была создана «общегосударственная структура» с одной целью — стать глобальным гегемоном в области ИИ.

Она включает в себя огромное внимание к научным исследованиям, а также инженерным разработкам, математическому образованию на всех уровнях, воспитание самых талантливых детей, повышение уровня исследований и разработок, в том числе для военных операций, получение контроля над огромными базами данных из социальных сетей (данные — это, как говорится, «новая нефть»), осуществление промышленного шпионажа для поиска решений от международных конкурентов, а также внедрение ИИ во все сферы государственной и частной деятельности. Это умная и последовательно применяемая стратегия доминирования в этой жизненно важной области.

База данных

Между тем Вашингтон в первую очередь принял рыночный подход в надежде, что Кремниевая долина и другие технологические центры профинансируют многие фундаментальные исследования и удержат Америку в игре. США отстают в STEM (образование в области науки, технологий, инженерии и математики), а правила конфиденциальности не позволяют собирать большие массивы данных для экспериментов.

Хотя некоторые правительственные и университетские лаборатории США занимаются исследованиями искусственного интеллекта (сам Ставридис — старший научный сотрудник Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса, лидера в этой области), а некоторые из этих работ заключаются по контракту с вооруженными силами, этот подход пока слишком либерален. Есть некоторые вещи — на ум приходит полет человека на Луну в 1960-х годах, — развивать самостоятельно которые у частного сектора не будет ни малейшего стимула. ИИ подходит под эту категорию.

Намного важнее то, что ИИ играет значительную роль в большом числе различных областей, от производства до рекламы, медицины и сельского хозяйства. Однако опаснее всего отставание от противников в военной области.

В военной области ИИ получил широкое применение. Как командующий ВМФ и НАТО, Ставридис отмечает, что ему приходилось сталкиваться с трудными решениями в бою — во время войн в Персидском заливе и в Афганистане, Ираке и Ливии, — которые приходилось принимать при наличии ограниченных знаний и без возможности сравнить свой выбор с тем, какие результаты могли бы дать другие шаги.

Советник в виде ИИ изменил бы это. Подобно тому, кто сыграл триллион игр в китайскую стратегическую игру го, советник боевого командира по искусственному интеллекту мог бы использовать вычислительные мощности для синтеза информации и разведданных, упорядочивать и расставлять приоритеты их представления лицам, принимающим решения, и, в конечном счете, давать советы относительно следующих действий.

Это применимо к военным операциям, начиная с уровня старшего офицера отряда «морских котиков», зачищающего дом террористов, и заканчивая решениями, которые Ставридис принял в качестве высокопоставленного военачальника в Афганистане. Эти мощные приложения значительно повысят производительность военных той страны, которая первой их разработает.

США потребуется последовательная общегосударственная стратегия, проводимая в координации с частным сектором. Некоторые из ключевых элементов, многие из которых указаны в отчете по искусственному интеллекту, включают инвестиции в исследования и разработки.

В отчете рекомендуется внести первоначальный взнос в размере $40 млрд, провести выявление кадровых резервов со стимулами для привлечения лучших людей на государственную службу, создать национальную академию кибернетики, а также Киберсилы министерства обороны США, члены которых будут обладать глубокими знаниями в области ИИ (новое ведомство будет сродни новым Космическим силам и находиться с ними в теснейшем взаимодействии), осуществлять консультирование президента и Совета национальной безопасности на высшем уровне, а также проводить более активный набор лучших международных талантов посредством предоставления им гражданства.

Соуза, Пит Заседание СНБ

Примером того, как вписывается частный сектор, является тот очевидный геополитический факт, что так много передовых микрочипов производится на Тайване, который находится под постоянным давлением Китая. США должны изучить устройство глобальных цепочек поставок и вернуть на свою территорию производство той продукции, которая играет самую важную роль, начиная с микрочипов.

Лидерство Америки в области искусственного интеллекта незначительно и сокращается, и некоторые наблюдатели считают, что оно уже исчезло. Искусственный интеллект неразрывно связан с кибервозможностями, как наступательными, так и оборонительными. Особенно с учетом того, что скоро могут появиться инструменты квантовых вычислений (значительно более сложной структуры, переходящей от простых двоичных битов к движущейся информации за счет размещения широкого диапазона частиц в разных положениях), весь набор предпосылок, на которых были построены шифрование, компьютерная безопасность и военная командная структура, становится всё более устаревшим.

Военные операторы всех служб, и особенно разведывательное сообщество, должны быть частью революции искусственного интеллекта. К сожалению, это битва, к которой Америка менее всего готова.