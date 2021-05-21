Инициатива директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова по активному использованию заключённых вместо трудовых мигрантов вызвала бурные обсуждения в соцсетях Приморья. Кому, как не жителям Дальнего Востока, хорошо известны примеры из истории о труде заключенных в советское время. Да и столица ДФО, как пишут некоторые исследователи, «стоит на костях» — Владивосток был пересыльной каторжной тюрьмой, после чего остались тысячи расстрельных ям.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

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Приморцы в целом положительно восприняли инициативу по труду заключённых и даже высказали механизмы, советы воплощения такой идеи. Безусловно, есть и противоположные мнения, которые также имеют право на жизнь.

Свои комментарии пользователи оставили под постами live. vdk и vdk_news в Instagram.

«Читаю комменты и удивляюсь людям — вы что, не понимаете, что это крайне низкокачественный рабочий труд. Они же не просто ямы копать будут, а дома и объекты строить», — написал пользователь massage_dealer.

Строительство Беломорканала

«Ну правильно, причём зарплату выдавать и из неё погашать исковые требования и алименты. И кто хорошо трудится, тому, допустим, день за 1,5, то есть срок сокращается, плюс отсутствие взысканий. Чтобы побыстрее выпустили и на той же работе оставили, если он захочет, а то после зоны ведь не устроиться», — предложил mikhuilborisovich.

«Да вы что! Дошло. Это было в СССР», — поддержал идею d_i_x_o_n 125 .

«Сколько лайков надо поставить, чтобы это произошло?» — спросилаelenaveselova6191.

«Всё правильно, тем более современные технологии способны сделать контроль очень простым. Браслет на ногу и током бить при пересечении периметра, при попытке снять. И работа под камерами, тоже с автоконтролем. Буквально 10 человек смогут контролировать сотни две-три. А кто не захочет работать — пожалуйста, паек урезать до ленинградской краюшки хлеба в день», — считает volk27_rus.

«Все новое — это хорошо забытое старое», — написал a_starzhinskiy.

«Большой Камень в Приморском крае построен зеками, Партизанск, порт Восточный и т. д.», — успокоил evgeniievgenii348.

«Ну и нормально, наш посёлок Заводской начали строить заключённые ИТК 20. Приводили строем, уводили, до сих пор дома стоят, и качество лучше, чем сейчас», — считает boykonadia55.

Бараки для заключенных Локчимлага. Фото 1989

«Для многих это был бы выход. Как помочь семье, если посадили? Только зарплату надо нормальную платить. Тогда и семье можно послать деньги, и ущерб возмещать нормально. Главное, не скатиться до уровня США. Там это уже бизнес, почти бесплатная рабсила», — написал romatti28.

Главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров напомнил, что труд заключенных в России, да и во всем мире, — давно сложившаяся привычная практика. Кроме того, Колеров считает, что прозрачный, понятный и детализированный добровольный труд российских заключенных, опирающийся на действующую систему их надзора, охраны, защиты прав, гораздо предпочтительнее, чем фактически рабский труд мигрантов из стран бывшего Советского Союза.