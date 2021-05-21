Аферистами в России, наверное, никого не удивить. В том числе и теми, которые наживаются на «доверчивых, как дети», пожилых людях, впаривая им за баснословную цену фильтры для воды, газовое оборудование, пылесосы и многие подобные штуки, которые на деле стоят во много раз дешевле. Вернуть деньги иногда удаётся, а визитёров наказывают. Но полиция порой не спешит возбуждать уголовные дела. Зачастую аферисты официально считаются добросовестными предпринимателями, ну, а что продали свой товар по явно завышенной цене, так у них отмазка, мол, никто же не заставлял брать, они сами купили.

Иван Шилов ИА REGNUM

Одной из очередных пострадавших от рук таких вот граждан оказалась 80-летняя женщина, живущая в Екатеринбурге месте со своим 85-летним супругом. Её раннее детство прошло в блокадном Ленинграде. А 5 мая 2021 года к ней наведались аферисты и предложили купить фильтр для воды за 148,8 тысячи рублей. Женщина согласилась. А потом её родственник обнаружил, что де-факто этот товар стоит гораздо дешевле, более того, в договоре, который с пострадавшей заключила фирма, стоимость оборудования оценена в 49 тыс. рублей.

Потерпевшие обратились в полицию. Туда же обратились и журналисты. Там им пояснили, что идёт проверка. Тем временем ситуацию активно обсуждают в соцсетях и на форумах. Большинство граждан негодуют по поводу того, что аферисты наживаются на стариках, и шлют им самые тяжёлые кары. И людей можно понять.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Одна из уральских журналисток, Анастасия Р., разместила пост на своей странице в соцсети Facebook. Она задаётся вопросом — кто те люди, которые ходят по домам и обманывают пенсионеров, и что они говорят своим близким и друзьям, как отвечают на вопрос о том, чем занимаются.

«Они ведь часто выглядят нормальными, молодыми, успешными. Они понимают, что именно они делают? Как они это могут? Как? Может, они искусственные?» — спрашивает Анастасия. И заключает — «они же не могут быть людьми».

В комментариях к её записи Галка И. рассказала историю о том, как мошенники обманули её отца. «И у меня были такие же мысли — кто эти люди и люди ли», — написала женщина. А Арина Г. призналась, что буквально 18 мая выгоняла двух девушек из подъезда жилого дома. «Фантазия кончилась, ходили по квартирам инструктировать пенсионеров о противопожарной безопасности», — рассказала женщина.

Наталья М. считает, что те, кто так поступает с пожилыми людьми, — это упыри. А Наиль А. добавил: «Те, про кого вы пишете с такой болью, — они, к сожалению, недочеловеки…«

Ксения А. со своей стороны предположила, что их никто не любил и не любит, поэтому они и такие. «Нет привязанности к своим родным. Живут, как крысы. Вот и «работа» такая устраивает», — считает Ксения.

Елена Л. поделилась с интернет-пользователями тем, как однажды воевала за свой дом. Некие граждане раскидывали по ящикам квитки с обязательной проверкой газового оборудования. Женщина им позвонила и пригрозила.

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«Квитки прекратились, что характерно. Кроме грубости и силы, другого языка не понимают, видимо. Мне трудно себе представить среди них какую то эмпатию. Даже к своим. Даже к родным. Живут, как оторванные листья, каждый в своем полёте», — считает Елена.

Наталия К. в свою очередь рассказала о том, что знает одного такого человека. Он сообщил ей о смерти своего отца, который якобы умер «вчера». Спустя несколько недель женщина обнаружила, что отца у него нет уже много лет, с детства он живёт с матерью.

«Этот же парень попытался заработать на сборе денег для больного раком сына вдовы миллионера. Ничего святого нет у этих нелюдей», — считает Наталия.

Полина М. со своей стороны предлагает обратить внимание и на остальных аферистов, которые звонят гражданам и предлагают перевести деньги на якобы безопасный счёт. Кто они, спрашивает гражданка.

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«А люди, плюющие семечную шелуху на асфальт? Кидающие в пруд бутылки? Оставляющие костры и помойки в лесу? Боже! Столько вопросов к их родителям!!!» — высказалась женщина.

А Алексей К. констатирует, что есть такой возраст, когда пожилых людей надо забирать к себе, а не оставлять одних. «Они уже, как дети, доверчивы и беспомощны. Деду 92 года, сыну 3, много похожего в поведении», — поделился Алексей своим наблюдением.