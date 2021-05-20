Решение Управления ФСБ по Псковской области рассекретить и впервые обнародовать имена десятков эстонских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население на оккупированных гитлеровцами территориях Псковской области, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 20 мая в социальной сети Facebook.

Объявление «Призывной пункт для добровольцев Эстонского легиона». 1942

«Жаль, что так долго тянули. Надо раньше было правду говорить народу, тогда не борзели бы потомки этих преступников», — считает Лариса А.

Многих комментаторов взволновал вопрос о том, почему так долго эти документы лежали на пыльных полках и не были явлены народу нашей страны. Граждане убеждены, что такая информация могла бы спасти граждан от излишних иллюзий.

«Нужно было это делать ещё тогда, когда Прибалтика начала наскакивать на Россию. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда», — отметила Валентина Ц.

Некоторые комментаторы уверены, что даже если руководство страны скрывало эти документы исходя из гуманных целей, то привело это в итоге к очередному предательству нашей Родины странами Прибалтики.

«А почему эти документы с именами сволочей были засекречены? Были высокие заинтересованные покровители? Или не хотели ссориться с уже мирным народом Прибалтики? Как оказалось, если думать, что предатели исправились, то не факт, что они действительно исправились», — заметил Виктор Г.

Эстонские добровольцы СС на улице горящей деревни в Псковской области во время операции против партизан. Февраль 1943 года

Граждане призвали эстонское правительство посмотреть правде в глаза и покаяться за содеянное их предками на территории Псковской области.

«Сейчас «бедное» эстонское правительство начнёт мяться и жаловаться на российские документы. Пора уже признаться самим себе, что убивали русских, лизали Гитлеру зад и были этому очень довольны. Теперь живите отдельно со своими грехами за плечами», — написал Олег Е.

Часть людей считает, что ужасными преступлениями отметились не только немецкие оккупанты и их приспешники. Граждане призывают открыть вообще все секретные документы того периода.

«А что только эстонских? Про себя-то не хотят говорить? Сейчас народ подумает и разорётся, мол, это только эстонцы, а мы святые!» — возмущается Georgi M.

Отдельные пользователи отметили, что ФСБ за последнее время открыла достаточно много разного рода документов о деятельности нацистских сволочей на территории нашей Родины, но и информацию о якобы преступлениях советской стороны сейчас уже никто и не пытается скрывать.

«Я не пойму. То люди обвиняют Россию в том, что праздник отмечаем, Победу, и из каждого угла орут: откройте архивы! То опять я вижу недовольных. Вот сейчас и начнём открывать. Но всем ли это понравится?» — задаётся вопросом Ольга Р.

Эстонский доброволец СС у рации в районе Идрицы (Псковская область) во время операции против партизан. Ноябрь-декабрь 1943 года

Напомним, 20 мая Управление ФСБ по Псковской области рассекретило и впервые обнародовало имена десятков эстонских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население на оккупированных гитлеровцами территориях Псковской области, а также раскрыло подробности совершённых ими преступлений.