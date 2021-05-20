Принц Уильям получил первую дозу вакцины от коронавируса после того, как на прошлой неделе (10−15 мая) в Великобритании расширили вакцинацию на людей в возрасте от 30 лет. Подданные обсудили событие в Twitter.

Чарльз Батлер, 1903 Король Артур

Большинство пользователей социальных сетей не считают необходимым выпускать новости о том, что сделал тот или иной член королевской семьи.

«Ещё раз, это не новости. Я рад, что он вакцинируется, опять же, вместе с остальным населением, но это не заслуживает внимания прессы», — прокомментировал @BENJIm83.

«Я получил прививку вместе с миллионами других людей, это почему-то в новости не попало!!!» — написал @DiSaint14.

Схожую реакцию получила и новость о беременности принцессы Беатрис, пользователи хоть и обрадовались, что «теперь придется платить ещё за одного члена королевской семьи», но сказали, что это недостойно огласки СМИ.

Thamsanqa Khethe Букингемский дворец

«Я знаю нескольких женщин, которые ожидают ребёнка в этом году, вы можете это опубликовать у себя в новостях??? Я думаю, нет!!!» — прокомментировал @Kgero1965.

«Вау, женщина беременна. Новость на первую, последнюю и первые двадцать страниц, и ещё нужен сувенир, чтобы отпраздновать этот факт», — иронично отметил @Pedro_jock.

Некоторые пользователи всё же увидели в этой новости что-то положительное, предположили, что принц Уильям выступил своего рода рекламой для тех, кто боится вакцинироваться.

«Он — будущий король Англии, и, возможно, это воодушевит ещё кого-то пойти сделать прививку» , — отметила @littlebird018.

«Хорошо с его стороны. Может быть, это поспособствует тому, что младшее поколение пойдёт вакцинироваться, или даже люди, которые до сих пор думают, что маленькие зелёные человечки захватят их тела, или государство будет следить за каждым их движением», — считает @HelenBodell.

Неизвестный художник. Казнь Карла I. 1649

Несмотря на то, что ряд пользователей удивились, что принц сделал первую прививку только сейчас, многие его поддержали, сказав, что он не стал пользоваться своим статусом, чтобы обойти очередь.

«Я думаю, это лишь показывает, что он ждал, пока придёт его очередь, как и все остальные, а не перепрыгивал через очередь из-за своего статуса. Он был в хорошей компании. Я тоже первую поставил во вторник», — отметил @RacingGardener.

Многие пользователи отметили, что в Великобритании сейчас проблемно сделать прививку, второго укола ждут неделями, не говоря уже о первой дозе.

«Хорошая работа, Уилл, мне сегодня наконец-то вторую поставили, через 15 недель после первой», — написал @MM88003858.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

В комментариях также вспомнили о том, что в начале пандемии принц относился к числу ковид-диссидентов и даже шутил про коронавирус, а сейчас пошёл прививаться. В сети сказали, что он делает успехи.

«А ты исправился. Помнится, кто-то однажды шутил про ковид», — прокомментировал @Divyanshi020469.

Огромное количество комментаторов обратили внимание на руки принца Уильяма, они были удивлены его слишком хорошей физической формой.

«Похоже, он занимался спортом», — отметил @MooandDrew.

«Посмотрите на эти бицепсы», — написала @jonathetraveller.

Ряд пользователей задались вопросом: а какую вакцину ему ввели? Сам принц и официальные источники не сообщили, но, скорее всего, ему вкололи вакцину Pfizer.

Напомним, 20 мая принц Уильям написал в официальных аккаунтах в Instagram и Twitter: «Во вторник я получил первую дозу вакцины от COVID-19. Всем тем, кто работает над выпуском вакцины, — спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать».