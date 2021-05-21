В Тверской области социальные сети взорвали сообщения о гибели коров в Западнодвинском муниципальном округе.

Михаил Клодт. Три коровы

«И опять про ферму в Антоново, около дороги со вчерашнего дня лежит и умирает медленной смертью ещё одна корова! Анонимно, пожалуйста!» — такой пост появился 20 мая в паблике «Подслушано Западная Двина» в «ВКонтакте».

Гибель животных связывают с работой местного СПК «Антоново».

"СПК «Антоново», мучают животных, не доят, не ухаживают, фермы запущены, местные власти закрывают глаза на все», — такой пост появился в пабликах в конце апреля. На фото — гниющие трупы худых животных, которые убирать никто не собрается.

Как сообщает издание «Афанасий Бизнес», СПК «Антоново» уже неоднократно оказывалось в центре внимания контролирующих органов. В 2018 году, напоминает издание, директор кооператива был привлечен к административной ответственности за сокрытие падежа животных и уничтожение 14 туш без контроля ветеринарного специалиста. В 2020 году многочисленные нарушения ветеринарного законодательства выявило областное управление Россельхознадзора. Нарушения были выявлены и в 2021 году, в начале мая сообщалось об очередной внеплановой проверке в хозяйстве.

«Раздайте вы уже коров этих людям, раз вы не можете их содержать, изверги!» — комментируют пользователи.

Аннибале Караччи. Мясная лавка. 1583

«Там что? Потомки фашистов работают? Автор этого поста! Перешлите информацию на сайт прокуратуры», — возмущен Виктор Ч.

В комментариях пользователи пишут, что власти в курсе ситуации, уже месяц жители пытаются добиться решения проблемы. В частности, один из участников обсуждения обещал отправить фотографии помощнику депутата Госдумы Веремеенко.

«Надо что-то делать! Это ж катастрофа!» — пишет Ирина М.

В комментариях, отвечая на вопросы пользователей, от чего умирают коровы, жители сообщают: причина — голод.

«У них уже необратимый процесс… Сами поесть они уже не могут. Слишком долго голодали…» — написала Ульяна И.

«Фашисты. Деньги в карман, а животных в концлагерь», — отозвалась Валентина И.

«Вчера голову держала, сегодня уже нет. И кто-то ходит, снимает и ничего не делает? Люди, вы такие же соучастники», — обращается Елена М.

«Ей пить надо, если три дня лежит. Неужели в деревне все равнодушные такие? Где ветеринарная служба?» — спрашивает Юлия М.

«Смотреть больно, неужели все это останется безнаказанным?» — возмущена Ольга Н.

«Вызывать сюда телевидение и разнести администрацию в пух и прах. Если бы делали хоть что-нибудь, были бы результаты. А их нет. Город гибнет. Про деревни и вовсе молчать надо», — написала Оксана С.

«Там вокруг фермы трупов много валяется, и это в порядке вещей. Анархия», — написал Александр А.

Роберт Хиллс. Коровник

«Администрация района в рамках полномочий все необходимые меры предприняла. Так же, как и прокуратура, и полиция. Это частная собственность. Собственник известен. Однако им никакие действия на улучшение ситуации в хозяйстве не производятся. Минсельхоз и СББЖ также все необходимые меры предпринимают», — отреагировала на сообщения в паблике администрация Западнодвинского района.

В комментариях пользователи призвали администрацию вызвать собственника на комиссию при главе города, однако, уточнили власти, собственник вызывался в администрацию, и не раз.