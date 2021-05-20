Вышел новый документальный фильм, разоблачающий деятельность Джо и Хантера Байденов на Украине.

Байден и Украина

На этот раз факты международной коррупции предаются гласности той самой Надеждой Савченко, которая была осуждена в России как украинский диверсант и позже обменяна. В фильме вновь приводятся факты, обнародованные уже депутатом Рады Андреем Деркачом, но есть и новые улики. Выступление Савченко против властной коррупции — это сильный ход. Речь ведь идет об украинской Жанне Д’Арк.

Таким образом, сейчас на Украине гремят скандал вокруг Медведчука и скандал вокруг Байдена. Надо заметить, что второй — ядерная бомба замедленного действия международного значения.

Новая информация касается деятельности Константина Кулика, возглавлявшего (2015—2019) группу прокуроров по расследованию незаконной деятельности Януковича и его окружения. Речь идет о людях, выполнявших явно тенденциозное поручение промайдановского толка. Но вышло так, что результатом их работы стало разоблачение Хантера Байдена. Никто и не помышлял о таком развитии темы, но показания стали уликами, которые не умалить.

В фильме приводится текст допроса Куликом гражданина Латвии, занимавшегося отмыванием денег пресловутого Николая Злочевского, президента крупнейшей газодобывающей компании Украины «Burisma Holdings», с которой связаны похождения сына и отца Байденов. Выясняется, что Злочевский работал со свидетелем по отмыванию денег с 2010 года. Речь шла о громадных суммах наличными, до десяти миллионов долларов ежемесячно.

Csis.org Хантер Байден

Был поднят вопрос о перечислении денег от Burisma Holding американской компании Rosemont Seneca Buhai. С ноября в 2014 года по октябрь 2015-го было не менее двадцати переводов туда на сумму 83 333 доллара. И это были деньги президента газодобывающей компании Злочевского.

Интересно, что финансовая разведка Латвии предоставила украинской прокуратуре информацию о том, что с 2012 года по 2015-й было выплачено Burisma Holding не менее 16 миллионов долларов. То есть в пользу двух офшорных компаний-прокладок Wirerelogic Technology и Digitex Organization Хантеру Байдену и его партнерам через латвийский Privat Bank были переведены столь немалые суммы денег.

Эти недвусмысленные факты мегакоррупции были обнародованы еще в прошлом году. Все задавались вопросом, кем и откуда была получена информация о денежных переводах. Ответ на вопрос мы получили на днях: компрометирующая Байдена информация всплыла в ходе официального расследования коррупционной деятельности Виктора Януковича и его окружения.

Напомним, что 23 сентября 2020 года председатель комитета Сената США по внутренней безопасности Рон Джонсон (штат Висконсин) и сенатор Чак Грассли, председатель сенатского финансового комитета (штат Айова), выпустили отчет под названием «Хантер Байден, Burisma и коррупция: влияние на политику правительства США и связанные с этим проблемы.

Gage Skidmore Рон Джонсон

Читаем в отчете:

«15 апреля 2014 года Burisma Holdings (Burisma), украинская частная нефтегазовая компания, принадлежащая коррумпированному украинскому олигарху Николаю Злочевскому, отправила два перевода на общую сумму 112 758,15 доллара США в ООО Rosemont Seneca Bohai. Это давнишний деловой партнер Байдена, Девон Арчер, фирма которого впервые была зарегистрирована в Делавэре 13 февраля 2014 года.

В период с 15 мая 2014 года по 12 февраля 2016 года Burisma отправила еще 48 переводов в адрес Rosemont Seneca Bohai на общую сумму 3 489 490,78, долларов США. Из 48 операций 39 описаны как «Консультационные услуги», 39 из 48 — все на сумму 83 333,33 доллара США. Последний платеж состоялся 12 февраля 2016 г. В период с 5 июня 2014 -го по 5 октября 2015 года Rosemont Seneca Bohai отправила 38 переводов на общую сумму 701 979 долларов на три банковских счета Хантера Байдена, последний этап в потоке средств от Burisma к Rosemont Seneca Bohai к Байдену в этот период. Похоже, что характер платежных соглашений между Байденом и Burisma со временем изменился. В мае 2016 года деловой партнер Хантера Байдена, Арчер, и еще пять человек были арестованы, им предъявлены обвинения в преступной схеме обмана инвесторов на миллионы долларов и «племенного образования». С 25 января 2016 года Burisma начала отправлять регулярные платежи Байдену на адрес его вашингтонской юридической фирмы Owasco PC, которая была зарегистрирована 19 января 2006 года, в ней указан представительский адрес в Вашингтоне, а в качестве исполнительного директора и управляющего указан Роберт Хантер Байден.

Платежи от Burisma в пользу Owasco продолжались на протяжении большей части 2016 года и прекратились через восемь дней после того, как Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон на президентских выборах 8 ноября 2016 года. В период с 25 января 2016 года по 16 ноября 2016 года Burisma отправила девять переводов на общую сумму 752 054,99 доллара США в пользу Owasco. В каждой из девяти транзакций в качестве получателя указано «Owasco, PC /Robert Biden». Из девяти два платежа были на сумму 83 333,33 доллара, пять — на 83 333 доллара, один — на 84 992,33 доллара, а один — на 83 731 291 доллар США. По данным комитетов, последний документально подтвержденный платеж был произведен 16 ноября 2016 г. Байден продолжал работать в совете директоров Burisma до апреля 2019 года».

(сс) acaben Хантер Байден, Джо Байден и Джилл Байден

Заметим для невнимательных, что полное имя сына действующего президента США — Роберт Хантер Байден. Как говорится в одном известном фильме, картина маслом.