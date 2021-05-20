В центре столицы Ставропольского края к Новому году был открыт арт-объект — светящиеся деревья. За 131 декоративное светодиодное дерево администрация Ставрополя выложила 64 млн рублей, как следует из заявки на проведение электронного аукциона.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Требуется комплект LED-RGB светодиодных деревьев, состоящий из объемных декоративных конструкций в виде лиственных деревьев типа «Сакура» различной высоты количеством сто тридцать одна штука», — говорится в задании к госзакупке.

Мэр краевой столицы Иван Ульянченко в ходе прямой линии с горожанами заявил, что решение о покупке и установке светящихся деревьев было принято для того, чтобы создать «ощущение праздника», а траты на настроение окупятся за годы созерцания арт-объекта.

Несмотря на то, что с момента появления металлических деревьев на улице Дзержинского — от улицы Артема до Октябрьской революции — прошел уже почти год, жители города и края, активисты не могут успокоиться, обсуждая необходимость и обоснованность таких трат, в то время как в городе имеется множество других насущных проблем, кроме как украшать центр столицы.

Ряд горожан в комментариях к обсуждению этой темы на странице «Блокнот Ставрополь» в Instagram с восхищением оценил светящиеся искусственные сакуры. Многим нравится, что Ставрополь стал ближе к Москве и Санкт-Петербургу расцвеченным множеством инсталляций и арт-объектов в период праздников, в том числе новогодних. Другим, наоборот, насаждение искусственных деревьев показалось дурновкусием.

«Очень красивые деревья! Город стал с ними ещё прекраснее! Каждый раз, проходя по площади, восхищаюсь их красотой, ухоженными цветущими клумбами, и поднимается настроение. И, действительно, появляется ощущение праздника! А «активистам» желаю не захлебнуться своей же желчью», — высказала свое удовлетворение от «красивого» и одновременно пожелание недовольным одна из комментаторов.

Цитата из видео на YouTube Светящиеся деревья в Ставрополе

«Очень красиво! По центру приятно гулять стало! И гости как раз отмечают, что наш город украшен очень грамотно! У нас нет ничего в украшении кричащего и безобразного. Наши деревья создают уютную атмосферу, они аккуратные!» — согласилась с ней еще одна жительница краевой столицы.

«Прочитайте отзывы гостей города. Все в один голос твердят, что это колхоз. И это так и есть», — возразила им Ignatova.

«Москва тогда вообще сплошной колхоз? Каких только инсталляций там нет, и всем нравится. А в нашем городе за эти деревья уже плешь проели», — отказалась согласиться с ней еще одна читательница страницы популярного паблика в Instagram.

«Поездить по городу (не в центре), машину сломать можно, такие дороги. Дороги такие, что таксисты отказываются ехать, особенно в дождь. Лужи, как озера с ямами. Уместнее туда направить средства», — считает наравнодушная ставропольчанка.

«Власти города с жиру бесятся, а что делается в глубинках? В селах? Вам надо прекрасно по вечерам отдыхать? А нам в селах по грязи лазить! Ни дорог, ни тротуаров. И куда ни кинься, то мосты в речку падают, отремонтировать не могут, то дорог нет! Освещения вообще нет в темное время суток. Люди в селах выживают. Но главное, что у горожан мерцают арт-объекты. За чей счёт весь этот праздник?» — возмутилась несправедливостью Людмила Л.

«Деревья должны быть зелёными и живыми. А фонари — гореть на всех улицах города Ставрополя и садовых товариществ. Это благоустройство территории и забота о людях», — такой видит настоящую работу властей Oleg&K.

«Почему бы не спросить у жителей города, нужно ли было тратить такие деньги на такую безвкусицу. Неужели нельзя было найти что-то более эстетичное и не по таким огромным ценам?» — еще один пользователь соцсети согласился с бездарной тратой бюджетных миллионов на искусственные деревья.

Цитата из видео на YouTube Светящиеся деревья в Ставрополе

«Самое интересное, когда этот тендер объявили для закупки и установки этих деревьев, ни одного положительного отзыва от жителей края не было, возмущались все дороговизной и безвкусицей, и маскарадом только в центре. Указывали на недостойное разбазаривание средств в самое сложное время, в разгар пандемии. Но администрации было глубоко плевать на мнение горожан. Они уже все распределили и поделили между собой. Поэтому ни к чему этот наш треп никогда не приведет. У администрации свои приоритеты», — заявил о бесполезности общественного мнения для властей читатель с ником «Непутешественник».

"Краевая столица должна быть красивой, поэтому это глупости — экономить на этом», — не согласилась с ним Евгения.

«Испортили любимое место отдыха за безумные деньги, которые нужно было потратить на благоустройство города. А кто платит за электричество на эти «чудо-деревья»?» — задался вопросом еще один житель Ставрополя.

«Иногда, где и не нужно, спрашивают, опросы ведут, как правило, там, где реально нужно благоустройство. А как парковку делать, пилить деревья, иллюминировать здания напротив окон жилых домов, где они всю ночь спать не дают — кто нас спросит? Насильственное благоустройство!» — вынесла приговор Гелена.