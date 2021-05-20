«Рекомендации о трехкратном применении вакцины от коронавируса «КовиВак» среди пожилых и страдающих хроническими заболеваниями пациентов могут выдать уже в сентябре», — читаю в материале «Известий».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Айдар Ишмухаметов, директор разработавшего вакцину центра им. Чумакова РАН, сообщил Интерфаксу об этом 18 мая.

«Если предварительные итоги клинических исследований покажут, что для пожилых трехкратная вакцинация будет эффективней, то, ориентировочно, к сентябрю это будет внесено в инструкцию по применению вакцины», — его слова Интерфаксу

Как известно, в России официально зарегистрированы три отечественные вакцины от COVID-19: «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Есть опять-таки официальная информация о специфике каждой из вакцин. Однако нигде ничего не сказано о том, на какой контингент и возраст рассчитаны препараты.

А между тем из общения с привитыми разных возрастов и разными вакцинами можно сделать некоторые выводы или по крайней мере предположения. А слова директора Центра Чумакова прямо подтверждают эту мысль. Получается, что выпущенный «КовиВак» рассчитан на людей до 65+.

Admnvrsk.ru Вакцина от коронавируса «КовиВак»

Примерно то же самое можно сказать об особенностях вакцины компании «Вектор» из Новосибирска «ЭпиВакКорона». Это тоже препарат, я бы так сказала, для молодых. Во всяком случае, хотя людьми пенсионного или предпенсионного возраста эта вакцина переносится вполне нормально — у меня, скажем, не было температуры или кашля с насморком, но все же после каждого укола некоторая «побочка» имела место. В частности, обострились мои собственные хронические болячки. После первого укола поднималось давление, а после второго ломило суставы. Справедливости ради замечу, что через пару недель эти явления прошли. Однако у 30-летних вакцинированных нет вообще ничего. Оно и понятно: к такому возрасту человек здоровый еще не отягощен хроническими заболеваниями. Или они не в такой степени выражены. Поэтому и реакция на вакцину практически отсутствует. Словно тебе ничего и не ввели в организм.

Иная история со «Спутником». Эта вакцина, как я понимаю, как раз больше всего подходит именно пожилым людям. Никаких особых реакций они не замечают. Температуры нет, голова или что другое не болит. Многие вообще ничего не ощущают, кроме шишки в месте укола. Да и та быстро перестает беспокоить — рассасывается. Если и случаются осложнения, то это связано с индивидуальными особенностями организма, предугадать которые не под силу и самому пациенту. Даже врачи, осматривающие желающего сделать прививку, не в состоянии по общему анамнезу заранее ответить на вопрос — будет нежелательный ответ на препарат или нет. И все же из практики общения становится ясно — молодые переносят «Спутник» гораздо тяжелее.

У моей знакомой журналистки, лет сорока, не более, поднялась высокая температура, ломило суставы, не проходили головные боли, а после второго укола развилась сильная аллергия и даже аритмия. Так что довольно долго она не могла полноценно работать и жить. Похожую историю я услышала по радио «Эхо Москвы» от одной из ведущих утреннего эфира. Тоже сильный побочный эффект да еще в добавок на фоне вакцинации она подхватила COVID-19. Таких, правда, по ее словам, всего 6%, кто не переносит вакцину относительно спокойно, тем не менее происходит это, как правило, с людьми достаточно молодого возраста — до 50 лет. Речь, как вы понимаете, о препарате «Спутник V».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Что из этого, на мой взгляд, следует. А то, что специалисты должны при вакцинации учитывать подобные эффекты. Если нет полных данных, то необходимо их срочно как-то собирать, пополнять. Поскольку наличие возрастного фактора существенно при принятии решения о выборе препарата для вакцинации.

Лично мой опыт свидетельствует о том, что «Спутник» весьма хорошо переносится пожилыми, но, как правило, вызывает довольно сильные побочные реакции у людей молодого и среднего возраста — до 50 лет.

А две другие вакцины как раз в большей степени подходят молодым, нежели старым. Всего этого нам не говорят. А надо бы. Ведь в вопросе вакцинации не должно быть каких-то тайн и недомолвок.

Дело это важное: без вакцины человек не будет защищен от коронавирусной инфекции. Но и защищаться надо правильно, а не выплескивать, как говорил классик, ребенка вместе с водой. Потому что подобные недомолвки рождают ненужные слухи, и как результат — отказ людей от вакцин вообще. От страха, от нежелания ставить на себе эксперименты, испытывать болезненные ощущения, вредить своему организму. И всего этого можно избежать очень просто — информировать людей об особенностях вакцинации тем или иным препаратом.

Эти особенности не имеют ничего общего с понятиями хорошо/плохо. Это лишь проблема возраста и изначального состояния здоровья людей. Весьма простым способом можно снизить накал страстей и успокоить лучше, чем декларациями и призывами. Знание всегда рождает хороший результат. Недаром пословица называет его силой.