«Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: вакцины разные важны
«Рекомендации о трехкратном применении вакцины от коронавируса «КовиВак» среди пожилых и страдающих хроническими заболеваниями пациентов могут выдать уже в сентябре», — читаю в материале «Известий».
Айдар Ишмухаметов, директор разработавшего вакцину центра им. Чумакова РАН, сообщил Интерфаксу об этом 18 мая.
Как известно, в России официально зарегистрированы три отечественные вакцины от COVID-19: «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Есть опять-таки официальная информация о специфике каждой из вакцин. Однако нигде ничего не сказано о том, на какой контингент и возраст рассчитаны препараты.
А между тем из общения с привитыми разных возрастов и разными вакцинами можно сделать некоторые выводы или по крайней мере предположения. А слова директора Центра Чумакова прямо подтверждают эту мысль. Получается, что выпущенный «КовиВак» рассчитан на людей до 65+.
Примерно то же самое можно сказать об особенностях вакцины компании «Вектор» из Новосибирска «ЭпиВакКорона». Это тоже препарат, я бы так сказала, для молодых. Во всяком случае, хотя людьми пенсионного или предпенсионного возраста эта вакцина переносится вполне нормально — у меня, скажем, не было температуры или кашля с насморком, но все же после каждого укола некоторая «побочка» имела место. В частности, обострились мои собственные хронические болячки. После первого укола поднималось давление, а после второго ломило суставы. Справедливости ради замечу, что через пару недель эти явления прошли. Однако у 30-летних вакцинированных нет вообще ничего. Оно и понятно: к такому возрасту человек здоровый еще не отягощен хроническими заболеваниями. Или они не в такой степени выражены. Поэтому и реакция на вакцину практически отсутствует. Словно тебе ничего и не ввели в организм.
Иная история со «Спутником». Эта вакцина, как я понимаю, как раз больше всего подходит именно пожилым людям. Никаких особых реакций они не замечают. Температуры нет, голова или что другое не болит. Многие вообще ничего не ощущают, кроме шишки в месте укола. Да и та быстро перестает беспокоить — рассасывается. Если и случаются осложнения, то это связано с индивидуальными особенностями организма, предугадать которые не под силу и самому пациенту. Даже врачи, осматривающие желающего сделать прививку, не в состоянии по общему анамнезу заранее ответить на вопрос — будет нежелательный ответ на препарат или нет. И все же из практики общения становится ясно — молодые переносят «Спутник» гораздо тяжелее.
У моей знакомой журналистки, лет сорока, не более, поднялась высокая температура, ломило суставы, не проходили головные боли, а после второго укола развилась сильная аллергия и даже аритмия. Так что довольно долго она не могла полноценно работать и жить. Похожую историю я услышала по радио «Эхо Москвы» от одной из ведущих утреннего эфира. Тоже сильный побочный эффект да еще в добавок на фоне вакцинации она подхватила COVID-19. Таких, правда, по ее словам, всего 6%, кто не переносит вакцину относительно спокойно, тем не менее происходит это, как правило, с людьми достаточно молодого возраста — до 50 лет. Речь, как вы понимаете, о препарате «Спутник V».
Что из этого, на мой взгляд, следует. А то, что специалисты должны при вакцинации учитывать подобные эффекты. Если нет полных данных, то необходимо их срочно как-то собирать, пополнять. Поскольку наличие возрастного фактора существенно при принятии решения о выборе препарата для вакцинации.
Лично мой опыт свидетельствует о том, что «Спутник» весьма хорошо переносится пожилыми, но, как правило, вызывает довольно сильные побочные реакции у людей молодого и среднего возраста — до 50 лет.
А две другие вакцины как раз в большей степени подходят молодым, нежели старым. Всего этого нам не говорят. А надо бы. Ведь в вопросе вакцинации не должно быть каких-то тайн и недомолвок.
Дело это важное: без вакцины человек не будет защищен от коронавирусной инфекции. Но и защищаться надо правильно, а не выплескивать, как говорил классик, ребенка вместе с водой. Потому что подобные недомолвки рождают ненужные слухи, и как результат — отказ людей от вакцин вообще. От страха, от нежелания ставить на себе эксперименты, испытывать болезненные ощущения, вредить своему организму. И всего этого можно избежать очень просто — информировать людей об особенностях вакцинации тем или иным препаратом.
Эти особенности не имеют ничего общего с понятиями хорошо/плохо. Это лишь проблема возраста и изначального состояния здоровья людей. Весьма простым способом можно снизить накал страстей и успокоить лучше, чем декларациями и призывами. Знание всегда рождает хороший результат. Недаром пословица называет его силой.