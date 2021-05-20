Приказом Минздрава России от 22 марта 2021 г. № 145/20−21 «О государственной регистрации установленной производителем лекарственных препаратов предельной отпускной цены на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» зарегистрирована разработанная ФГБНУ им. М. П. Чумакова РАН вакцина «КовиВак» (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная). Эти слова содержатся в письме, полученном ИА REGNUM как официальный ответ на запрос о том, где и когда будут прививать этим препаратом.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

Несмотря на то, что ответ достаточно подробный, ничего по сути вопроса в нем нет, хотя есть отсылки к Минздраву и разработчикам, мол, к ним и надо обращаться.

«В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2020 г. № 816 «О временном порядке распределения в Российской Федерации некоторых лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции» (далее — Временный порядок) Минздрав России определен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию распределения между субъектами Российской Федерации лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения COVID-19, производимых в Российской Федерации. Минздрав России осуществляет распределение лекарственных препаратов между федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с разработанными Минздравом России методическими рекомендациями либо по соответствующему поручению Правительства Российской Федерации».

Я вновь попыталась написать в чате представителю пресс-службы Минздрава, указав на данное письмо. Ответа не получила. Однако отклик все же был — журналисты стали писать мне об этой проблеме.

Minzdrav.gov.ru Минздрав РФ

Из переписки я узнала, что вакцину «КовиВак» делают не в Москве — здесь «Спутник V» — а в Подмосковье. Правда, попасть в число счастливчиков не так просто. Препарат быстро заканчивается. Обзванивает, скажем, желающий привиться «КовиВаком» поликлиники и с очередной попытки попадает в ту, где есть препарат. Но ампул всего 4 или 5. Поэтому не факт, что, пока вы доедете до места, их не израсходуют на более «быстрых» желающих.

Еще я узнала, что в системе УДП (Управления делами президента РФ) тоже есть возможность привиться «КовиВаком». Не бесплатно, а за деньги. И если в этой структуре прививку «ЭпиВакКороной» можно сделать за 3900 ре, то ставки «КовиВака» выше — 10 000. Во всяком случае, о такой цифре пользователи написали в специальном чате по «КовиВаку».

Приведу одну лишь цитату из переписки:

«Вакцина есть в Подмосковье. Поставляется малыми партиями. Настолько малыми, что утром есть, а после обеда уже нет. Москвичи её ловят по всей области. Я отловила в Долгопрудном, поликлиника на ул. Павлова, 2. Запись на прививку через госуслуги (федеральные). Прописка значения не имеет. Москвичи едут и без записи в область, их принимают спокойно. Так вот, записалась через ГУ, приехала в поликлинику. С собой паспорт, полис, СНИЛС. Завели карту, направили в нужный кабинет. Там без вопросов поставили «КовиВак». Я просто спросила, есть ли он на данный момент и что хочу именно его. На тот момент его оставалось три ампулы, рассчитанные на первую вакцинацию. Следом за мной прибежали ещё два москвича. Они тоже узнали о наличии в том чате и сделали себе прививку теми двумя последними ампулами. Для второй вакцинации ампула оставляется в резерве за пациентом. Вчера вот коллега моя из МК привилась в Павлово-Посадской поликлинике».

Мне кажется, комментарии здесь излишни. Все совершенно очевидно и вызывает лишь чувство грусти. Ведь все мы понимаем, как тяжело страна и мир прожили этот первый, 2020-й ковидный год. Многие потеряли близких, потому, что хоть по меркам специалистов ковид не слишком летален, но, когда это касается тебя самого или твоих родных и друзей, данный аргумент не работает. И вот на этой тяжелой ситуации кто-то хайпует, зарабатывает деньги. А может, не только в них дело? На какие еще подводные камни мы наткнёмся, пытаясь переплыть океан чиновничьего равнодушия, произвола и полного отсутствия понимания, что жизнь человека — это главное, а не запрос, отчет или доход.

В заключение приведу целиком ответ Минобрнауки. Возможно, на него Минздрав отреагирует, раз не реагирует на мои просьбы о предоставлении информации по проблеме вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Minobrnauki.gov.ru Вакцина от коронавируса «КовиВак»

В ответ на ваш запрос сообщаем:

Подведомственным Минобрнауки России ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук» (далее — Центр) разработана вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее — COVID-19) «КовиВак» (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная) и зарегистрирована приказом Минздрава России от 22 марта 2021 г. № 145/20−21 «О государственной регистрации установленной производителем лекарственных препаратов предельной отпускной цены на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2020 г. № 816 «О временном порядке распределения в Российской Федерации некоторых лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции» (далее — Временный порядок) Минздрав России определен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию распределения между субъектами Российской Федерации лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения COVID-19, производимых в Российской Федерации. Минздрав России осуществляет распределение лекарственных препаратов между федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с разработанными Минздравом России методическими рекомендациями либо по соответствующему поручению Правительства Российской Федерации.

Информация о вводе в гражданский оборот лекарственного препарата регулярно направляется Центром в Минздрав России во исполнение пункта 5 Временного порядка.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Информацией о вакцине «ЭпиВакКорона» Минобрнауки России не располагает, потому что разработчиком вакцины выступает Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Нечего добавить, разве что всплакнуть. Потому что те круги Ада, которые проходят москвичи, желающие реализовать свое право на альтернативу — а в России, напомню, три официально зарегистрированных вакцины — так вот эти круги Ада не уступят Дантовым.