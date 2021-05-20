В течение последних двух десятилетий в США евреи-демократы жаловались на то, что они считали атаками на двухпартийный консенсус по Израилю. По их мнению, люди, пытавшиеся разрушить произраильский консенсус Демократической и Республиканской партий, были республиканцами. Они сочли неуместными попытки Республиканской партии указать на контраст между растущей поддержкой еврейского государства среди этой партии и растущими разногласиями по этому вопросу среди демократов. Подчеркивание инакомыслия в отношении Израиля среди демократов было объявлено попыткой использовать проблему, чтобы заставить больше евреев голосовать за республиканцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Если это была цель Республиканской партии, они потерпели неудачу. Подавляющее большинство евреев остаются сторонниками Демпартии независимо от ее позиции по Израилю, потому что либеральное большинство отдает приоритет вопросам социальной справедливости над теми, которые связаны с Израилем.

Но за последние полторы недели, когда ХАМАС выпустил тысячи ракет по Израилю, который решительно отреагировал на это, стало ясно: мы являемся свидетелями конца того, что осталось от этого двухпартийного консенсуса. Причем развал его отнюдь не спланирован республиканцами, а почти полностью является результатом конфликта, ведущегося внутри Демократической партии.

С момента избрания три года назад в Конгресс т. н. «Отряда» [наиболее прогрессивных новых лиц], в числе которого есть открытые антисемиты, такие как конгрессмен Ильхан Омар и Рашида Тлаиб, центристские демократы настаивают: эти люди не представляют взгляды всей партии. Да, большая часть демократического руководства продолжает на словах поддерживать Израиль, включая президента Джо Байдена, который, похоже, пытается сдержать обещание критиковать Израиль в частном порядке, а не публично, как это делал в бытность президентом Барак Обама. И да, произраильские демократы могут указать на решение администрации заблокировать резолюции Совета Безопасности ООН, в которых террористические атаки ХАМАСа рассматривались как морально эквивалентные израильской самообороне. Правда и то, что на прошлой неделе девять демократов выступили в защиту Израиля в Палате представителей.

Whitehouse.gov Конгресс США

Но проблема выходит за рамки того факта, что на эти девять ответов последовали яростные обвинения Израиля и повторение палестинской клеветы об Израиле одиннадцатью левыми демократами из Палаты представителей, или столь же резкая критика еврейского государства сенаторами Берни Сандерсом и Элизабет Уоррен. Факт и то, что из всех сенатских демократов 28 человек (то есть большинство их фракции) одобрили требование о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, даже несмотря на то, что последний продолжал обрушивать ракетный огонь на народ еврейского государства. Кстати, республиканцы выступили с заявлениями, возлагающими вину за боевые действия непосредственно на ХАМАС.

Но возможно, еще более красноречива реакция демократов, которые называют себя величайшими защитниками Израиля.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер на протяжении всей своей карьеры хвастался перед еврейской аудиторией, что для Израиля он — шомер (игра слов: на иврите шомер — «хранитель»). И тем не менее за неделю, когда 11 евреев были убиты в палестинских террористических атаках, ему нечего было сказать — ни об этом событии, ни о тех его однопартийцах, кто повторяют самую презренную ложь о еврейском государстве. Свое молчание он нарушил лишь очередным призывом к немедленному прекращению огня и нейтральной риторикой, которая не выражала никакой солидарности с бедственным положением Израиля.

Не менее тревожной является позиция сенатора Роберта Менендеса, верного друга Израиля, который бросил вызов Обаме, выступив против ядерной сделки с Ираном в 2015 году. Но дни, когда Менендес стоял рядом с Израилем, прошли. Теперь он говорит, что «глубоко обеспокоен» израильскими нападениями на террористические объекты, включая офисное здание, в котором «Аль-Джазира» и агентство «Ассошиэйтед Пресс» делили пространство с боевиками ХАМАСа, и намекает, что Израиль нарушает «правила войны».

Джереми Бен-Ами, глава левого лобби J Street, который более десяти лет работал над тем, чтобы подорвать произраильский консенсус среди левых, имел основания похвалиться перед «Нью-Йорк Таймс», что большинство демократов теперь рассматривают «рефлексивную поддержку права Израиля на самооборону» как моральный эквивалент «высказывания наших мыслей и молитв о жертвах последней массовой стрельбы». Как и он, названные выше считают проблемой Израиль с его правом не допустить убийств террористами его граждан. Они, по сути, встают на сторону палестинцев, которые неоднократно отвергали мир и решение о двух государствах и не признают легитимность Израиля независимо от того, где проходят его границы.

Палестинская демонстрация против сноса деревни Суся

Точно так же, как в 2019-м демократы отказались осудить конгрессменов Омар и Тлаиб за их антисемитизм, никто в демократическом руководстве, включая «Шумера-шомера», не стал критиковать экстремистские заявления одиннадцати антиизраильских демократов, которые буквально демонизировали Израиль, включая конгрессмена Александрию Окасио-Кортес, которая повторила клевету про «государство апартеида». Напротив, после встречи Байдена с Тлаиб на этой неделе он похвалил ее как «бойца», чьим «интеллектом» и «страстью» он восхищался. Пусть даже при этом перепутал ее имя (произнеся вместо «Рашида» мужской вариант имени — «Рашид»).

Создается впечатление, что в изоляции находятся как раз произраильские члены Палаты представителей, а не те, кто выражает Израилю свое презрение.

Демократическая база изменила свою точку зрения из-за всепроникающего влияния движения Black Lives Matter, а также отношения к «критической расовой теории», которая ложно классифицирует евреев и Израиль как бенефициаров «белых привилегий», которые угнетают «цветных», то есть палестинцев.

Вот что пишет Times: «По мере того как демократические избиратели и либералы стали более сознательно организовываться вокруг таких концепций, как равенство и системная дискриминация, их стремление к более либеральным политическим позициям у себя дома изменило у многих взгляд на Ближнем Востоке».

Именно так были лигитимированы нападки на израильскую самооборону и даже само право Израиля на существование, вброшенные еще во время войны в Газе в 2014 году. Они стали основными темами для разговоров среди либералов и бесконечно повторяются и на редакционных страницах «Таймс», влиятельными демократическими деятелями поп-культуры, например, комиками Тревором Ноем и Джоном Оливером, которые обвинили Израиль в «военных преступлениях».

Многие американцы, которые повторяют ядовитые лозунги BLM, делают это из-за убеждения, будто таким образом хоть как-то противостоят дискриминации. И не понимают, что эти идеи, наоборот, идеи несвободы, которые только усиливают расизм. Да и применительно к конфликту между Израилем и ХАМАСом они также опираются на ложную моральную эквивалентность этих сторон. Осознают ли те, кто относится к ХАМАСу как к представителям угнетенного народа, что целью стреляющих в Израиль является ликвидация еврейского государства и убийство его народа, а не поддержка прав человека? Некоторые не осознают, а другим уже безразлично.

Израильские спасатели эвакуируют одну из трех жертв, пострадавших от попадания ракеты ХАМАС

Даже группы, которые используют нынешние боевые действия в попытке возродить интерес к решению о двух государствах, похоже, упускают из виду тот факт, что, если Израиль будет вытеснен с Западного берега под американским давлением, он может вскоре стать более крупной и опасной версией террористической базы ХАМАСа в Газе. Но так глубоко укоренилась поддержка этой лжи о виктимизации, включая ложь про спор об иерусалимской собственности, который был одним из предлогов для последней вспышки боевых действий, что многие демократы принимают ложь без вопросов. А тем временем те республиканцы, которые продолжают поддерживать Израиль, наблюдают, как увеличивается по этому вопросу разрыв между двумя партиями.

Если, как представляется вероятным, Байден решит усилить давление на Израиль, чтобы пойти на опасные уступки палестинцам, которые отвергнут большинство израильтян после нынешних боевых действий, это произойдет потому, что он знает, что именно этого сейчас хочет большинство демократов. Кто-то скажет, что в крахе произраильского консенсуса виноваты консерваторы, которые все еще безоговорочно поддерживают еврейское государство. Однако вина за этот крах лежит исключительно на либералах, которые поддались критическим мифам расовой теории, дающим разрешение на ненависть к Израилю и евреям.