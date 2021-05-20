Исследователь из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шао Имин заявил на пресс-конференции 20 мая, что, по предварительным результатам исследований, существующие вакцины могут бороться с индийским штаммом нового коронавируса. Как только появятся мутантные штаммы, с которыми невозможно бороться с помощью существующих вакцин, у инактивированных вакцин Китая есть очень быстрый способ справиться с этим, добавил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое отношение к столь оптимистичным прогнозам под соответствующей публикацией на страничке газеты «Жэньминь жибао».

«Если так все прекрасно, почему заразился китайский медицинский персонал, уехавший за границу?» — задал вопрос Юэ Ян 123.

«Ради бога, только не давайте вакцину Индии. После того, как они ее применят, китайская вакцина перестанет работать!» — заявил «Кофе для гурманов».

«Вы бы объяснили, что имеется в виду под «эффективностью» защиты от мутаций. В конце концов и 10% эффективности — тоже эффективно!» — заметил Сяо Му.

«Ну вот я получил уже две вакцины, что дальше? Как долго они будут меня защищать? Мне ее придется каждый год вводить, как от гриппа?» — задал вопрос Жень Кай.

«Инактивированные вакцины более эффективны, чем РНК-вакцины, это правда, что технологии сделали большой шаг вперед», — заметил swaggyiwnl.

«А вот мой друг серьезно захворал после прививки, и его лицо пожелтело», — парировал другой комментатор.

При этом проблема возможности получения второй дозы вакцины в Китае никуда не делась, пользователи уже второй месяц жалуются на то, что, получив первую вакцину, они не могут получить вторую. Поэтому к декларируемым успехам они относятся достаточно скептически.

«Китайские вакцины безопасны и высокоэффективны… не убежден», — заявил «Мастер Ли».

«Сделали ли прививки пятерым экспертам, вернувшимся из Вьетнама? Все пятеро были заражены. Сколько всего там было людей? Если бы посетили только пять человек, это был бы 100% иммунный отказ», — заявил «Щебет».