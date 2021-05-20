Выступая на выпускной церемонии Академии береговой охраны США 19 мая, президент США Джо Байден процитировал известное китайского изречение «Женщины держат половину неба».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он сказал: «Если мы не можем гарантировать, чтобы держали половину наших должностей, это будет очень глупая позиция». Сообщается, что Байден уже много раз цитировал эту китайскую пословицу.

Известно, что эту пословицу часто использовал в своих речах Мао Цзэдун. Знает ли об этом Байден, неизвестно, а китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оживленно обсудили это событие, оставив тысячи комментариев под соответствующей публикацией паблика «Сеть наблюдателей».

«У нас пословица означает, что женщины тоже могут быть самостоятельными, как так вышло, что, добравшись до вас, она стала политкорректной и непосредственно означает занятие половину мест в профессии?» — справедливо задал вопрос один из пользователей, указав на опошление поговорки.

«Не уловил суть, женщины могут контролировать половину неба, но это не значит, что все поля должны быть разделены поровну между мужчинами и женщинами», — добавил Юн Цюньцзе.

«Так это ведь не пословица, это слова председателя Мао!» — добавил Сяо Туту.

Мао Цзэдун и Ричард Никсон. 1972

Многие комментаторы заметили, что, будучи сказанными устами председателя Мао, эти слова носят глубокий смысл, а будучи повторенными устами Байдена, они стали замараны и опрощены. Некоторые даже пророчески поиздевались над этим.

«Все хорошее, что у нас есть, пытаются испоганить проклятые империалисты», — возмутился «Рисовый укусус».

«Десять лет спустя: выдвинутый Соединенными Штатами лозунг «Женщины могут держать половину неба» движет вперед колонну равноправия», — заявил Сиань Ючао.

«Наконец-то Байден признал, что Харрис равна половине президента США», — очень остроумно заметила Stella, намекая на то, что, по сути, Байденом руководит вице-президент Камала Харрис.

(сс) The White House Джо Байден и Камала Харрис

«Почему в Соединенных Штатах женщинам даже приходится менять фамилии после замужества?» — одним вопросом поставил шах и мат Соединенным Штатам пользователь hahahahahahahaha92.

Пользователи сошлись во мнении, что Байден — это неуч, который крадет чужие мысли и извращает их в угоду нынешней политкорректной идеологии Запада, которая все прекрасные гуманистические идеи превращает в барахло.