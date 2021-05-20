В соцсетях Чукотки обсуждают дикую выходку охотников, которые телами убитых гусей выложили на снегу надпись «Чукотка 2021» и символ сердца рядом. Жители возмущены и требуют наказания для таких «охотников».

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

"Хотелось бы обратиться к народу Чукотки. Зачем вы убиваете больше, чем вам нужно? Ведь после вас останутся ваши дети, которые не увидят нормальной охоты, и то если повезёт, если увидят гуся после таких охот вообще. Я очень надеюсь, что большое количество, которое люди настреляли, потом просто не уйдёт в мусор», — написал пользователь doskapozorachukotki.

«Я в шоке, зачем так много? Ещё и выкладывать такое… По-любому часть испортится и в мусорку. Я понимаю, азарт, но они тоже живые и хотят жить, эти птицы. Такое расстояние преодолели, а в итоге оказались на фото у таких вот странных «людей», — обескуражена rara__avis.

«Это не народ Чукотки, это тангыт приехали жадные, местные не убивают больше, чем нужно», — написал 19mo_r_ti97.

«И правда, зачем так много? У нас что, голодный год? Поражаюсь некоторым людям. Ради хайпа полтундры гусей выкосят, правда что позор», — признала prostochukcha.

«Ужас! Куда смотрят госорганы округа?» — спросила al_paleochukotka.

«Самый голодный. Надеюсь, харя треснет», — пожелал tomashewskiy76.

«Найти этого снайпера и оштрафовать», — потребовала liudm. ila1973.

«А зачем лицо-то закрыли? Народ должен знать этих, так сказать, «героев». Он же публиковал и не стеснялся. Органы прокураторы Чукотского АО (Прохоров К. С.), лицензирующие органы, вы где?», — поддержала oksanaya87.

Скриншот из Instagram @hunting_in_siberia Надпись мертвыми гусями

«Без зайцев тундру уже оставили такие же умалишенные и алчные охотники, теперь будет тундра и без гуся. Главное выпендриться, а такие же безбашенные будут ставить лайки. Уместен лайк только от Охотнадзора», — считает ea_pahom2020.

И подобных гневных комментариев очень много. Подписчики пишут, что разрешено добывать пять гусей за сезон на одного охотника. Судя по фото, было убито более 100 штук, а то и гораздо больше. Жуткое зрелище. В большинстве своём жители Чукотки склоняются, что такой беспредел могли устроить только приезжие. В сезон приезжает в округ много желающих попытать охотничью удачу.

«Скотство, хватило же мозгов ещё и такую чушь изобразить, хотя какие там мозги, их, видимо, от выстрелов встряхнуло», — резюмировал viktorbelov87rus.