Налоги на дивиденды — умножить на инфляцию! Монополия крутит Россией
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на форуме «ProДФО — Хабаровский край» выступил с предложением повысить налоги на дивиденды предприятий, где темпы роста зарплат отстают от темпов инфляции. Об этом сообщила «Российская газета». Немаловажно заметить, что предложение прозвучало в контексте ситуации, связанной с ростом цен. Обратив внимание на то, что полпредство следит за обстановкой, Трутнев отметил, что можно было бы связать темпы роста зарплаты на предприятии с налогообложением дивидендов собственников, для осознания того, что если бизнес хочет зарабатывать деньги, то и людям нужно помогать: делиться с сотрудниками прибылью, полученной предприятием. Причем свое предложение, как указывает издание, вице-премьер вынесет на рассмотрение главы правительства Михаила Мишустина.
Вряд ли такая инициатива придется по нраву бизнесу, который, заметим, при капитализме считает, что повышение доходов граждан, как и прочие социальные обязательства перед обществом — это исключительно задача государства, а не самого бизнеса. Несложно предположить, что сейчас вновь начнутся разговоры о том, что так называемые вновь возникшие за счет роста налогообложения расходы бизнес станет закладывать в стоимость производимой ими продукции. Что вызовет новый виток инфляции. Поэтому, быть может, стоило бы повысить налоги на дивиденды на суммы, равные инфляции, чтоб неповадно было лихорадить рынок.
Начнутся и набившие уже оскомину разговоры о производительности труда, мол, граждане России плохо работают и, соответственно, мало зарабатывают. Кстати, на днях экономист Никита Кричевский в своем телеграмм-канале сделал такой пост: «Возьмем кипрскую компанию «Русагро». За 2020 г. выручка ROS AGRO PLC составила 158,9 млрд рублей, валовая прибыль — 43,7 млрд рублей, прибыль до налогообложения — 24,3 млрд рублей. Знаете, сколько составили расходы по налогу на прибыль? 26,8 миллиона (не миллиардов) рублей — 0,06% от валовой прибыли, или 0,1% от прибыли до налогообложения. Самозанятые с их «грабительскими» 4% нервно курят в сторонке».
Если и есть проблемы с производительностью труда российских граждан, то получение сверхприбылей и выплаты дивидендов в данном случае на фоне затянувшихся до сей поры трудностей с низкими доходами граждан говорят явно об обратном. Интересно, как бы данную коллизию объяснил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Дивиденды и прибыль предприятий свидетельствует от высокой производительности? Ведь, несмотря на пандемию, многие компании позволили себе раскошелиться на выплату дивидендов.
К слову, «Русагро», как сообщало в марте РБК, на выплаты акционерам планировала направить 50,01% от чистой прибыли за 2020 год, причем, как указывало издание, при текущей дивидендной политике, предусматривающей выплату не менее 25% чистой прибыли за год по МСФО. Как говорится, дорога дивидендная ложка к обеду, и лучше побольше: а то неровен час и прозвучат идеи о повышении налогов на дивиденды, а позже можно объемы этих дивидендов заложить и поменьше, чтобы подобные идеи по итогу оказались не просто популистскими, а невыполнимыми. Глядишь, наоборот, потребуется господдержка, ведь нынче непростые времена. Но это так, опять же, к слову. Интересно то, что несмотря на предпринятые правительством ограничения по росту цен на сахар и растительное масло, а также несмотря на, по сути, угрозы некоторых бизнес-сообществ по поводу того, что государство таким образом просто разорит бизнес, более того — вынудит его сокращать посевные площади под соответствующие культуры, что позже обернется дефицитом продукции и ростом цен, «Русагро» всё-таки по итогу первого квартала этого года увеличила чистую прибыль по МСФО примерно в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,526 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщало информагентство «Прайм». Подчеркнем, несмотря на введенные ограничения.
Интересно также, как писало РБК, компания в первом квартале увеличила объем реализации сахара на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 202 тыс. т., что произошло благодаря росту объема отгрузок в розничные сети. Продажи в розничные сети России реализовывались по цене не выше 36 руб. за 1 кг с НДС на заводе за мешок белого сахара весом 50 кг. А эксперты заговорили уже о том, что после окончания действия соглашения о заморозке цен роста цен на сахар уже не будет. В частности, такое заявление прозвучало, как следует из информации РБК, от «Союзроссахара». По словам председателя правления этой организации Андрея Бодина, сохранению стабильной ситуации будет способствовать новая мера господдержки отрасли в виде субсидии при реализации этой продукции в торговые сети. Вот оно в чём дело, а мы-то думали, что бизнес патриотично и самостоятельно умудряется поддерживать цены на свою продукцию в России. Но что там «жадность»?! Это часть «беды». Дивиденды, как правило, бизнес выплачивает не в рублях, что не может не сказываться на его курсе. Так что крупный, монопольный бизнес не только способен «играть» с инфляцией, но и порою заигрывать с рублем.
Справедливости ради нужно отметить, что «Русагро» может построить в Тамбовской области свой первый маслозавод в Черноземье. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Хотелось бы сказать «могут, когда хотят», то есть может бизнес при желании вводить дополнительные (новые) мощности. Но не скажем. Так как это пока только планы. Да и монополия компании на рынке в результате реализации проекта только возрастет, которая, собственно, и позволяет бизнесу манипулировать государством.