На прошлой неделе в редакцию ИА REGNUM поступило приглашение к участию в закрытом альфа-тестировании ролевого экшена Scarlet Nexus от студии Bandai Namco. Спустя несколько часов в мире анимешного «мозгопанка», сотен уничтоженных врагов и десятков автомобилей, поднятых в воздух телекинезом, мы готовы рассказать, чем же плодовитые японцы намерены удивлять на этот раз.

Bandainamcoent.eu Компьютерная игра Scarlet Nexus

Игры, разработанные Bandai Namco, очень легко узнать в общем потоке. Как правило, это зубодробительные экшены в аниме-стилистике о группе подростков-избранных, спасающих мир от огромных чудовищ. Такой была серия God Eater (своеобразный аналог франшизы Monster Hunter), такой была Code Vein (аналог Dark Souls) и такой является Scarlet Nexus — новый проект студии, который впервые за долгое время предоставляет самостоятельный подход к геймплею, но при этом не стесняется копировать наиболее удачные фичи других игр.

В Scarlet Nexus разработчики в очередной раз играют на своей излюбленной теме — постапокалипсисе. В мире не очень далёкого будущего учёные находят специальный «псионный гормон» в человеческом мозгу, который позволяет обычным жителям развить могущественные экстрасенсорные способности: телекинез, пирокинез, аэрокинез, возможность становиться невидимым, создавать клонов и т. п. Вскоре с неба на землю начинают десантироваться Другие — огромные гротескные мутанты, мечтающие этим самым гормоном полакомиться.

Bandainamcoent.eu Компьютерная игра Scarlet Nexus

После глобальной катастрофы с участием этих чудищ все крупные города покрывают высокотехнологичной защитой от Других, а из наиболее талантливых обладателей сверхспособностей формируют специальные военные бригады — тех, кто будет давать бой огромным мутантом. Конечно же, главные герои игры оказываются новичками в одной из таких бригад, и, конечно же, именно им предстоит раскрыть тайну появления монстров и в ближайшей перспективе спасти мир.

Пройти Scarlet Nexus можно будет за одного из двух персонажей: Юито Сумераги и Касане Рэндалл. Герои, помимо пола, внешности и оружия ближнего боя (Юито предпочитает катаны, а Касане — целую россыпь летающих клинков), отличаются мотивацией, бэкграундом и местом, занимаемым в событиях игры. Прохождение за каждого из них будет немного отличаться сюжетно и позволит взглянуть на общую историю с разных углов — хотя общая суть (по крайней мере в альфа-версии) от этого никак не меняется.

Bandainamcoent.eu Компьютерная игра Scarlet Nexus

Обоих героев объединяет их сверхспособность — телекинез. Сражаясь с врагами в ближнем бою, они накапливают специальную полоску навыка, при заполнении которой в противников можно швыряться окружающими предметами: от автомобилей и велосипедов до небольших киосков. Этим можно воспользоваться, чтобы ослабить особенно мощных неприятелей издалека, а после сблизиться и нанести решающий удар клинком. На деле получается эдакий микс из механик Control и Devil May Cry. При этом в арсенале Юито и Касане по ходу прохождения будет появляться всё больше приёмов, позволяющих эффективно комбинировать ближний бой с дальним — что позволяет не только быстрее уничтожать врагов, но и наслаждаться очень красочным зрелищем.

Вообще, с точки зрения визуала, Scarlet Nexus определённо удалась. Игра выглядит как один большой эпизод очень дорогого аниме-сериала со всеми вытекающими: колоритными героями, впечатляющей хореографией боёв и цветастыми вспышками от применения различных сверхспособностей. Не подкачал и дизайн антагонистов — Другие каким-то удивительным образом выглядят одновременно и омерзительно, и симпатично, и очень интригующе. Каждого из местных монстров хочется рассмотреть поближе и понять, какими принципами руководствовались дизайнеры, когда их придумывали. А вот главные герои, несмотря на яркие типажи и разнообразие, получились по-плохому «анимешными» — ходячими архетипами, которые вы встретите в любом, даже самом низкокачественном сериале.

Bandainamcoent.eu Компьютерная игра Scarlet Nexus

При этом в лучших традициях франшизы Persona с напарниками можно укреплять социальные связи, общаясь на личные темы и даря подарки. Возможно, в будущем с кем-то из них даже можно будет закрутить роман, но альфа-версия пока обходится без этой функции. В обмен на доброе отношение к ним члены команды будут усиливать и без того неслабые способности протагонистов. Например, девушка, владеющая пирокинезом, может на время поджечь вашу катану — так получится быстрее победить чудищ, уязвимых к огню. Некоторые напарники будут заряжать оружие молнией, другие — позволять телепортироваться, третьи — предсказывать поведение врагов. И лишь эгоистичный аватар игрока никому ничего не даёт, а лишь пользуется добротой товарищей. Главный герой как он есть.

В свободное между боевыми эпизодами время персонажи могут погулять по городу — очень футуристичному и интересному с точки зрения дизайна — и пообщаться с местными жителями. С одной стороны, такие «мирные» вставки позволяют лучше ознакомиться с историей местного мира и его жителей. С другой стороны, реализовано это на самом простейшем уровне. Встреченные персонажи говорят короткими фразами (которые, в лучших традициях японских игр, не озвучены), неохотно задают общую экспозицию и просят заняться какими-то рутинными делами. Больше всего городские эпизоды из Scarlet Nexus напоминают аналогичные в Astral Chain — и в обоих этих проектах они не были сильной стороной игры.

Bandainamcoent.eu Компьютерная игра Scarlet Nexus

Scarlet Nexus обязательно понравится ценителям аниме и добротных ролевых боевиков. У игры интересная завязка, стильные антагонисты и множество главных героев с крутыми способностями. Всё, что касается визуальной составляющей и динамики геймплея, в ней выполнено на ура, но другие составляющие, к сожалению, огорчают. Здесь и банальный сюжет, и безжизненный мир, и повальная «анимешность» всего и вся — причём в самом плохом смысле этого слова. На выходе, судя по альфа-тестированию, получается очень крепкий, но очень нишевый проект. Если вам «зашли» God Eater и Code Vein — смело качайте демоверсию (которая должна быть уже доступна на консолях) и пробуйте самостоятельно. А если аниме-игры не для вас, то так же смело проходите мимо — вряд ли Scarlet Nexus станет главным релизом 2021 года.