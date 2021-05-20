Выход в финал российской исполнительницы Манижи на конкурсе «Евровидение» вызвал неоднозначную реакцию среди жителей Бурятии. Традиционные комментарии с поздравлениями щедро разбавлены высказываниями недовольных конкурсом, песней и самой певицей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео на YouTube Выступление Манижи на конкурсе «Eвровидение» в Роттердаме

«Главное не победа, а донести до некоторых суть песни. Вполне достойная песня и исполнительница», — считает Анастасия Л.

«Мотивационная песня о том, что к цели нужно стремиться, несмотря ни на что. Жаль, что некоторые этого не понимают или просто не вслушались в слова из-за яркого представления», — пишет Диана.

«Манижа круть! И пусть Европа видит, что Россия — это не только русские», — заметила Светлана.

«Круто. На фоне популярности me too — шах и мат. Неужели научились использовать повестку дня в своих целях», — радуется Юлия.

Однако многие так и не поняли смысл песни и конкурса, называя происходящее «клоунадой», «отстоем» и так далее.

«Видимо, я несовременная! Не понимаю, как это можно смотреть», — заявляет Наталья Р.

Цитата из видео на YouTube Выступление Манижи на конкурсе «Eвровидение» в Роттердаме

«Я тоже резко почувствовала, что постарела и не чувствую современного крутого нрава», — отметила ещё одна Наталья.

«Она кто и откуда?» — вопрошает Анастасия А.

«Интересно, много народу смотрит это сборище?» — пишет пользователь с ником ТБД.

«Жесть, впрочем, как всегда… Наше мнение, увы, никого не колышет», — заметила Ирина.