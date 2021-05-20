Отвечая на вопрос журналиста касательно призыва спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ко всем странам к «дипломатическому бойкоту» зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине на основании так называемой ситуации с правами человека в Китае, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил следующее:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийский кастет

«Почему люди в США обеспокоены тем, что люди из разных стран едут в Китай или участвуют в зимних Олимпийских играх в Пекине? Я думаю, это потому, что они боятся, что после того, как люди из разных стран приедут в Китай, они воочию убедятся в процветании прав человека в Китае и будут безжалостно опровергать все виды лжи, связанные с Китаем, которые насочиняли антикитайские силы».

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обсудили очередной демарш американской антикитайской пропаганды, а также обменялись своими мнениями о происходящем под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Каждый день один и тот же невроз. Брату Чжао не позавидуешь», — выразила сочувствие сотруднику китайского МИД Паула Ченг.

Многие пользователи отметили, что они и сами уже устали от бесконечных пропагандистских нападок на Китай со стороны американских и прочих западных политиков.

«Поступите проще, дайте уже ей испить пару бутылок воды из Ганга, тут же утихомирится», — не выдержал пользователь NBA.

RYAN SAAVEDRA Нэнси Пелоси получает молоток спикера во второй раз в 2019 году

«По вашей логике, сначала бойкотируйте Олимпийские игры в Токио. Вот тогда будет все хоть немного логично», — отметил Ван.

Многие комментаторы согласны с мыслью, что главная причина призыва бойкотировать игры — это не позволить иностранным гостям своими глазами увидеть реальное положение дел в Китае и сделать собственные выводы.

«Может быть, американцы, наконец, обратят внимание на проблемы с правами человека в своей собственной стране», — заявил DC.

«Думаю, МИД сказал слишком много громких слов. Не надо говорить об олимпийском духе, на самом деле. В ответ нужно лишь сказать просто: хотите, приезжайте, хотите — нет», — добавил «Цзюнь-цзюнь».

"Старая ведьма психически больна. Он все время нас ненавидит. Это уже чертовщина какая-то», — выразил пользователь Линьшуан мнение не только многих китайцев, но и многих жителей других стран.

При этом некоторые комментаторы опасаются, что в следующем году эпидемия не прекратится и в Китай на Олимпиаду не приедет вообще никто, с бойкотом или без.

«Сейчас май, и я чувствую, что в следующем году эпидемия не прекратится, так что нам делать? Неужто только спортсменам разрешат приехать? Все это сложно! Все действительно сложно», — заметил ManFeeCheung.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

«Империалисты США и их пособники никогда не упустят возможность ввести санкции в отношении Китая. Если вы хотите приехать к нам, вы должны соблюдать их правила!», — заявил Яньшань.

Кто-то предложил совершенно радикальные способы «потроллить» всех представителей западной общественности, ратующих за защиту прав человека и прочие пропагандистские прелести.

«Внезапно меня осенило, что в следующий раз можно будет провести это спортивное мероприятие в Синьцзяне. Во-первых, это поможет местному развитию, а во-вторых, это станет отчаянной пощечиной иностранным СМИ и покажет миру настоящий Синьцзян», — ответил «Король вшей VII».

Напомним, что 24-е зимние Олимпийские игры 2022 года должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.