Росрыболовство в 2020 году лишило малочисленный народ Сахалина — нивхи возможности добывать рыбу, но родовая община отстояла свои интересы в суде. Теперь за действия ведомства и должностных лиц предстоит расплачиваться бюджету государства, из которого общине «Наньво» должны выплатить более 28 млн рублей. ИА REGNUM детали этого судебного спора.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыба

Судебный процесс

12 мая 2021 года арбитраж обнародовал полное решение по иску родовой общины нивхов «Наньво» к Российской Федерации в лице Росрыболовства и Минфина РФ. В претензиях к министерству суд отказал, а вот иск к рыболовному ведомству удовлетворил полностью. Теперь за действия Федерального агентства по рыболовству придётся расплачиваться казне, которая должна компенсировать «Наньво» убытки в размере 28 308 204 рублей.

18 мая 2021 года от Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства в суд поступило ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Вероятно, решение суда будет обжаловано. Ведь срок на подачу жалобы ещё не истёк.

С чего же началась эта история?

Община «Наньво» с основным видом деятельности «рыболовство» была учреждена в ноябре 1990 года. Она прописана в селе Некрасовка Сахалинской области. Учредитель — Елена Очан, глава родового хозяйства — Вячеслав Очан.

Sakhalin.gov.ru Елена Очан

Спор общины и Росрыболовства начался ещё в 2019 году, и фактически является примером развития событий в схожих ситуациях, связанных с малыми народами России.

Еще в мае 2008 года община заключила с территориальным управлением Росрыболовства договор о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства сроком действия до 5 августа 2028 года. «Наньво» получила право вылова водных биоресурсов на рыбопромысловом участке в Западно-Сахалинской зоне (Амурский лиман) — 4 км севернее реки Васьков, протяженностью 4 км, площадью 8 кв. км.

Между тем 25 июля 2019 года Минсельхоз РФ издал приказ, которым был утвержден порядок заключения договоров пользования рыболовным участком. Документ затрагивал и интересы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также их общины. Представители последних должны были подать в уполномоченный орган заявление по каждому рыбопромысловому участку с указанием цели использования. На это отводился срок до 15 октября 2019 года.

Община «Наньво» обратилась с соответствующим пакетом документов 2 октября, но заявление, по мнению Росрыболовства, имело недостатки (в перечне рыб была указана «корюшка азиатская зубастая», которая не относится к анадромным видам), потому потребовалось дополнение к пакету документов. Дополнения поступили 19 октября.

Управление Росрыболовства посчитало, что срок был пропущен, и письмом от 30 октября отказало заявителю в заключении договора пользования рыболовным участком. Община нивхов не согласилось с таким исходом. Она указала, что заявление было подано в срок, а включение в перечень рыб несоответствующего вида «само по себе не свидетельствует о том, что общиной в заявлении были указаны недостоверные или искаженные сведения», а сами замечания госоргана не относились к тем, на основании которых орган мог не рассмотреть заявление по существу.

(сс) Andshel Азиатская корюшка

Отказ Росрыболовства «Наньво» обжаловало в суде. В ходе слушаний судья указал на то, что ошибочное указание в перечне видов рыб «корюшка малоротая» и «навага» само по себе не свидетельствует о том, что РОН «Наньво» в заявлении были указаны недостоверные или искаженные сведения, поскольку община там же перечислила и анадромные виды рыб, которые указаны в договоре о предоставлении участка в течение десяти лет — кету и горбушу. Таким образом, заявление подлежало удовлетворению, а договор должны были перезаключить по этим видам рыб.

В июне 2020 года Сахалинский арбитраж признал отказ управления Росрыболовства незаконным и несоответствующим порядку заключения договоров пользования рыболовным участком. Ответчика обязали рассмотреть просьбу нивхов по существу. Осенью 2020 года вердикт суда устоялся в вышестоящей инстанции, и в сентябре 2020 года с общиной договор на добычу биоресурсов был заключен «во исполнение решения суда».

Из-за действий ведомства путина 2020 года прошла без участия общины «Наньво». Чтобы компенсировать причиненные действиями госоргана убытки, община в декабре 2020 года обратилась в арбитраж Сахалина с иском на 28 308 204 рубля. Сумма фигурировала как убытки.

В исковом заявлении уточнялось, что единственным источником доходов общины является рыболовство, и, помимо этого, водные биоресурсы составляют основу рациона нивхов. По подсчетам истца, в путину-2020, которая длилась с 1 июля по 30 сентября, община не смогла получить «доходы, размер которых ими определяется на основании данных 2019 года». В указанный год общиной было добыто 102,719 тонны горбуши и 204,312 тонны кеты.

Юрта нивхов на Сахалине. 1903

В суде ответчик не согласился с претензиями, указав на отсутствие «вины в неполучении истцом возможности осуществить промышленную добычу водных биоресурсов», добавляя, что «у истца имеется право на иной вид добычи — охоту». Предлагалось нивхам также позаниматься и сбором дикоросов. А в попытке опротестовать сумму ведомство делало довольно странные отсылки к тому, что иные общины в той же подзоне в 2020 году добыли значительно меньше, чем в 2019 году.

В сети Интернет пользователи, комментируя судебный спор, отмечали, что Росрыболовство выглядело в нём «бледно и позорно», и предлагали самим чиновникам пожить «на подножном корме» — дикоросах и охоте.

Суд полностью удовлетворил претензии к Росрыболовству. Если вердикт не будет обжалован, то из бюджета страны за действия чиновников ведомства должны будут выплатить почти 30 млн рублей. Общественность в большинстве своём сходится во мнении, что в таких делах нужно наказывать конкретных служащих, допустивших нарушения, и гасить убытки за их счёт, а не деньгами бюджета.