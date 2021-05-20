Заявление председателя центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой о том, что пользователи пытались загрузить на сайт акции «Бессмертный полк онлайн» несколько тысяч заявок с фотографиями нацистских преступников или героев мультфильмов, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

"Потому что у проигравших своего гнилого полка даже нет. Вот они и пытаются напакостить. Гниды!» — пишет Сергей М.

Многие пользователи предположили, что на интернет-портал могли прийти пользователи не только из России, но и из других стран, в особенности из тех, где общество настроено враждебно по отношению к Российской Федерации и истории Великой Отечественной войны.

«Там, должно быть, постарались не только граждане России, но и иностранцы, к примеру, с Украины. Хотя и у нас своей падали всякой полно», — написал Николай Н.

Некоторые комментаторы убеждены, что личности подлецов необходимо установить и заставить их изучать документы времён войны, чтобы они лично убедились в том, какие зверства творили нацистские преступники на территории Советского Союза.

«Этим тварям нужно крутить многочасовую кинохронику о зверствах фашистов. Только так можно повлиять на их мозги», — поделилась своим мнением Галина К.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Москве. 2016

Часть людей пришла к выводу, что данных личностей необходимо привлечь к общественным работам, чтобы они поработали на благо страны и в задумались о совершённом ими поступке.

«Всех, кто это сделал, на принудительные работы! Пусть умнеют и хоть какая-то польза от этих существ наконец-то будет», — считает Дмитрий К.

Ряд пользователей считает правильным завести на данных граждан уголовные дела и дать им существенные срока заключения. Таким образом, надеются люди, удастся отвадить от подобных акций разного рода моральных уродов.

«А вот за такие деяния, как попытки протащить в «Бессмертный полк» фото нацистов, надо давать такие сроки, чтобы ни у кого больше и мысли такой не возникло!» — предлагает Юрий Р.

Нашлись и те, которые не понимают, почему такая акция, как «Бессмертный полк» могла собрать вокруг себя столько аморальных подонков, готовых издеваться над жертвой нашего народа.

«А «Бессмертный полк» вам, чем помешал? Ну, хотят люди вспомнить своих родных и близких, это же хорошо! Ну не нравится вам, вспоминайте немцев и других голодранцев, которые к нам периодически шастают с интервалом в 100 лет. Не забывайте только, что для немцев вы унтерменши — низшая раса и подлежите уничтожению. Либо быть вам обслугой для истинных арийцев», — отметил Михаил А.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту в направлении Дворцовой площади, Санкт-Петербург. 2018

Напомним, 19 мая председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова заявила на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня», что пользователи пытались загрузить на сайт акции «Бессмертный полк онлайн» несколько тысяч заявок с фотографиями нацистских преступников или героев мультфильмов.