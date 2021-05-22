Фильм о Кролике Питере, его друзьях и родственниках, снятый в 2018 году по мотивам любимых поколениями британских детей книг Беатрис Поттер, при отличном качестве анимации, вызвал много вопросов. Интернациональная команда авторов, в которой британские кинематографисты были отнюдь не на первых ролях, превратили умершую в 1943 году писательницу и художницу в современную довольно-таки взбалмошную девицу не первой молодости, увлеченную авангардной живописью, йогой и «зелеными» идеями (Роуз Бирн). Место супруга Поттер, вполне солидного адвоката Уильяма Хилиса, занял полубезумный карьерист и неврастеник Томас Макгрегор (Донал Глисон), дальний родственник и наследник злого фермера Макгрегора из книг о Кролике Питере. Сюжет фильма составляла война Томаса с кроликами и другими животными, закончившаяся примирением изнеженного горожанина с дикой природой и его помолвкой с Беатрис. Зачем было нужно осовременивать и превращать в фарс с ужасно переигрывающими актерами часть британского культурного наследия — вопрос без ответа, ведь, например, создатели фильма «Кристофер Робин» не побоялись соблюсти временные рамки и сохранить атмосферу старой Англии.

Цитата из к/ф «Кролик Питер 2». Реж. Уилл Глак. 2021. Австралия, Индия, США, Великобритания, Канада

И вот — продолжение. На сей раз Уилл Глак решил немного поиронизировать над самим собой. В бойком издателе Найджеле Бэзил-Джонсе (Давид Ойелоуо) и его команде с их «гениальными» маркетинговыми идеями легко узнать создателей первого фильма о кроликах. Бэзил-Джонс недоволен «нишевостью» книги Беатрис, ему нужен больший масштаб и широкий коммерческий успех. Ради него он пытается заставить Беатрис превращать четвероногих обитателей английской глубинки в развлекающихся на пляже бездельников, героев боевика и даже покорителей космоса. И Беатрис, чью голову вскружила грядущая мировая популярность, сперва идет на поводу у издателя, но потом понимает свою ошибку.

Цитата из к/ф «Кролик Питер 2». Реж. Уилл Глак. 2021. Австралия, Индия, США, Великобритания, Канада

Надо сказать, что свою ошибку отчасти понял и режиссер. В новом фильме намного меньше фарсовости, он стал более камерным (но, увы, при этом более скучным). Хотя Томас по-прежнему выглядит чудаком с болезненным эго, он проявляет куда больше здравомыслия и пытается отстоять право Беатрис и ее героев оставаться собой. Теперь его полностью устраивает тихая семейная жизнь в деревне, он мечтает стать отцом. Пока же он «тренируется на кроликах», сталкиваясь с подростковыми проблемами Питера и выручая всю четвероногую и крылатую компанию из беды, в которую Питер нечаянно ее вовлек.

Цитата из к/ф «Кролик Питер 2». Реж. Уилл Глак. 2021. Австралия, Индия, США, Великобритания, Канада

Все же деревня кажется Уиллу Глаку слишком скучным местом, и главные приключения переносятся в город, где находится издательская контора, и где Питер, обидевшийся на то, что его выставили отрицательным героем, отправляется в одиночку на поиски своей истинной сущности. И, конечно же, попадает в дурную компанию криминальных элементов — совсем как герой Диккенса, часто упоминаемого в фильме. Правда, в отличие от Оливера Твиста, он поначалу в восторге от воровских приключений — ведь ему уже приходилось обчищать огород Макгрегоров. Тем более что семейство, чей холодильник он «обносит» с новыми приятелями — старым прожженным кроликом-бродягой, крысой и парой котов — на редкость несимпатичное. Позже он без колебаний принимает участие в налете на фермерский рынок и подговаривает на это дело все свое семейство и знакомых. Вообще отношение к воровству и прочим лихим безобразиям у Глака остается все таким же амбивалентным, он откровенно любуется рискованными приключениями зверюшек. Раскаяние Питера наступает лишь тогда, когда он понимает, что его и его друзей попросту подставили. Впрочем, нечаянно испорченный товар с прилавка Томаса на рынке уже заставляет юного кролика задуматься о последствиях своих поступков.

Цитата из к/ф «Кролик Питер 2». Реж. Уилл Глак. 2021. Австралия, Индия, США, Великобритания, Канада

В финале самоирония режиссера делает пируэт. Томас, Беатрис и Питер начинают спасательную операцию, и безумные идеи издателей воплощаются в реальность почти в полном объеме, вплоть до прыжков с парашютом (только что без полета в космос — туда пойманных зверей никто из их новых владельцев затащить не успел). Зрелищности и увлекательности фильму это не слишком прибавляет, слишком уж схематичным и предсказуемым становится сюжет. Если «Кролик Питер» мог возмутить безудержным комикованием и насилием над детской классикой, но при этом обладал определенной атмосферностью, то сиквел вышел ровным, без особого полета фантазии и лишенным очарования патриархальной сельской жизни. Обыграть приключения деревенских животных в большом городе у Глака не очень получилось, да он и не особо пытался, хотя из этого можно было бы извлечь немало качественных гэгов. Детской аудитории фильма вряд ли интересна писательская и издательская «кухня», мультяшным же зверюшкам отводится не так много действия, как хотелось бы, кажется, что иногда авторы просто не знают, что с ними делать, то и дело превращая их в статистов.

Цитата из к/ф «Кролик Питер 2». Реж. Уилл Глак. 2021. Австралия, Индия, США, Великобритания, Канада

В общем, этот сиквел разделяет судьбу очень многих сиквелов: он ничего не добавляет к характерам и судьбе героев, и не совсем понятно, зачем он сделан. Его можно расценивать лишь как своеобразное авторское извинение — не мы такие, жизнь такая, рынок требует жертвовать здравым смыслом и классикой ради популярности и кассовых сборов. Надо сказать, что оправдание так себе. У Кролика Питера извиняться получалось как-то лучше и убедительнее.