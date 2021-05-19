В администрации президента США Джо Байдена решили не вводить санкции против российской компании, руководящей строительством газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. Как сообщает источник, такое решение принято в связи с тем, что США не желают ставить под угрозу отношения с Германией. Американцы обсудили принятие решения в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт написала: «Итак, Байден вот-вот отменит санкции, чтобы освободить дорогу «Северному потоку — 2», который сделает Россию очень богатой и принесет им рабочие места, но он уничтожил нефтепровод Keystone, который обеспечил бы Америку рабочими местами. Это то, что сделал бы российский ресурс».

Большинство пользователей с ней не согласились, сказав, что такое написал бы только чокнутый человек, который вообще ничего не понимает в политике и не знает, о чём твитит.

«Тебя сегодня совсем занесло, Лорен. Если мы и говорим о российских ресурсах, давай обсудим Джулиани… Что вы делаете для создания рабочих мест для колорадцев? Только конкретные примеры, пожалуйста. (Как будто у вас они есть, но я всё равно буду спрашивать)», — ответил @Dortles.

В комментариях под постом Лорен Боберт стали защищать Джо Байдена, отметив, что своими действиями он показывает свою компетентность в проблеме и заботу о своей стране.

«Нет, звучит так, как будто кто-то разбирается в международной политике и хочет защитить местных жителей и их землю», — прокомментировала @BoebertQ.

tarsandsaction Протесты в Вашингтоне против строительства трубопровода Keystone. 2011

Многие пользователи отметили, что нефтепровод Keystone создавал рабочие места не для американцев, а для канадцев, также он был крайне невыгодным для США. Тем, кто выступает против закрытия нефтепровода, посоветовали повторить географию и поглубже разобраться в вопросе.

«Keystone XL перемещал канадскую нефть в Канаду. Мы не получили ни работы, ни нефти, лишь разорванные земли и разливы, которые он создавал…» — отметил @Rick_Solis1.

«Нефтепроводы создают лишь временные работы, в цело, в любом случае… и часть проблемы с Keystone XL заключалась в том, что он проходил через большое количество спецобъектов, в том числе человеческие захоронения, для того, чтобы продавать канадскую нефть другим государствам, вряд ли это победа для Соединенных Штатов», — написал @Nowayjose1979.

Своё мнение по проблеме выразила и сенатор от штата Теннесси, представитель Республиканской партии Марша Блэкберн: «Байден уничтожил нефтепровод Keystone, но отменяет санкции для российского «Северного потока — 2». И все это происходит меньше чем через неделю после того, как трубопровод Colonial Pipeline взломали. Почему Байден думает, что американские трубопроводы плохие, а российские хорошие?»

«Потому что Германия — наш друг, Марша. Как ты стала сенатором, если не понимаешь основы основ?» — ответил @moonshadohs.

«Ок, просто для подтверждения. Вы хотите построить ещё один нефтепровод, а не решить проблему? То есть, когда информационная инфраструктура будет взломана и на Keystone, и в Colonial, вы просто построите третий трубопровод? Замечательная идея, Марша», — прокомментировал @2wheelsbetter.

tarsandsaction Протесты в Вашингтоне против строительства трубопровода Keystone. 2011

Пользователи поддержали решение президента и под этим постом, написав, что Байден заботится об экологической ситуации в стране, ведь трубопровод Keystone представлял опасность для окружающей среды. Байден хочет, чтобы его его внуки и внуки сограждан дышали чистым воздухом и пили чистую воду.

Напомним, вместо введения санкций против компании Nord Stream 2 AG было принято решение ввести санкции против ряда более мелких компаний, в том числе российских, и кораблей, участвующих в строительстве.