В одной из школ Ростовской области произошёл скандал между ученицей и педагогом. Конфликт попал на камеру мобильного телефона и был выложен в социальных сетях. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни осудили девочку, другие — встали на её защиту.

Герман Травников. Учительница. 1967

Инцидент произошёл в школе № 4 города Морозовска. Участниками конфликта стали семиклассница и педагог. На видеокадрах видно, как учительница силой ведёт девочку к раковине и умывает её лицо.

«В школе № 4 учительница из Морозовска докопалась до ученицы из-за косметики, смыла её и жестко наорала. Вот такие методы воспитания в школе», — подписано видео, опубликованное в паблике «Это Ростов!». За кадром, к слову, слышны ухмылки автора записи.

Действительно, женщина не сдержала свои эмоции.

«Пришла нервы мне трепать. Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. Посмотрите на неё, красавица. Пришла она мне нервы трепать. Ты правда не догоняешь, как себя вести? Не доходит до тебя! Убирай всё немедленно! Пошла и убрала за собой всё, привела себя в нормальный вид», — на повышенных тонах обратилась педагог к девочке перед всем классом.

Людмила Лесницкая. Портрет дочери. 1950-е

К сожалению, видео прервалось, и создать целостную картину произошедшего нельзя. Что стало причиной негодования педагога? Судя по тому, что учительница повелела девочке «убрать за собой», школьница решила накраситься прямо во время урока. Это и могло стать той самой красной тряпкой. Не исключено, что этому конфликту предшествовала дерзость со стороны ученицы.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» разделились на два лагеря с диаметрально противоположными взглядами на ситуацию.

«Всё правильно сделала! Поддерживаю училку. Школа — это не дискотека», — считает один из комментаторов.

«Учитель не прав. Но больше чем уверена, что ученица сидела на уроке, красоту наводила, на учителя как на г*** смотрела. Вот и итог. В таких ситуациях нужна объективность. Пока у нас люди не научатся друг друга уважать, так и будет. Ученики считают, что всё можно, учителя сплошь и рядом с профессиональной деформацией», — высказалась ещё одна подписчица паблика.

«Плохо то, что дети очень разбалованы и понятия не имеют, что это школа, и она не на дискотеку пришла, а за знаниями. Правильно учительница сделала», — поддержала участников дискуссии комментатор.

Николай Шеберстов. Первое сентября. 1953

Другие же пользователи, которых возмутил поступок педагога, решили, что у учительницы проблемы в личной жизни, из-за которых она так сорвалась. Либо это последствия профессионального выгорания, от которого страдают невинные люди.

«Эту идиотку надо на рынок, овощами торговать, а не в школе работать!» — считает одна из возмущённых пользователей.

«У неё явно проблемы в личной жизни», — придерживается мнения ещё одна активистка.

«Что плохо в том, что девочка за собой ухаживает? На видео видно, что учитель не в адеквате. Бедная девочка, какое имеет права учитель относится так и резко трогать руками девочку. А потом из-за таких вот «хороших» учителей дети становятся жестокими. Почему нельзя было уделить время и поговорить один на один, если тебя что-то не устраивает. К чему было так унижать при всех?» — задалась вопросом комментатор.

А пока интернет-пользователи находятся в поисках справедливости, педагога уволили. Об этом сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на собственные источники.