Неужели в Европе настолько сильно представление о противостоянии «правых и левых сил», оставшееся в ХХ веке, что если прямо заявить об устарелости этой идеи, оратора подвергнут неким карам?

Борис Ефимов. Нет — капиталистической эксплуатации (фрагмент). 1975

Именно такое впечатление оставила по себе статья «Обманутые надежды на социал-демократию?» Андреаса Андрианопулоса — греческого политика и ученого, который отличается обычно весьма вдумчивым и тонким взглядом на вещи.

На сей раз Андрианопулос, преподнеся «социал-демократию» как мечту о всеобщем счастье и выставив Джо Байдена пророком этакого рая на земле, выглядит поначалу несколько оптимистичнее, чем это считается приличным. Да, Байдена изначально представляли левым-левым, чуть ли не криптокоммунистом, которым он не является — неудивительно, что так называемая избирательная кампания имела весьма небольшую связь с реальными проблемами, стоящими перед США (как минимум).

Лишь постепенно из текста Андрианопулоса становится понятно, что противопоставление «правых» капиталистов и «левых» социалистов в лице, соответственно, Трампа и Байдена, запоздало лет на 50, а речь в современном политическом раскладе сил идет совсем о другом. И автор это прекрасно понимает — но не проговаривает, лишь намекая в последних строках, видимо, то ли не желая беспокоить обывателя, то ли опасаясь быть причисленным чуть ли не к путинферштейнерам.

Из его статьи ясно, что никто не собирается всерьез использовать «право-левые» парадигмы, кроме как для задуривания мозга избирателя в ЕС и США — в условиях, когда главным на повестке дня стоит выбор между сворачиванием глобализма (условно это позиция Трампа и его единомышленников) и его победоносным завершением (соответственно, Байден). Всё остальное — это в большей или меньшей степени декорации в европейском политическом театре, которые по привычке перечисляет автор, приписывающий им политическую субъектность. Впрочем, последняя фраза в статье должна мягко подвести читателя к мысли, что истина сложнее, чем ему кажется в рамках выдуманной борьбы социализма с капитализмом. Сейчас никто не занимается этой борьбой, данная повестка дня осталась в прошлом веке, ныне противостояние идет между глобалистами и государственниками-протекционистами, в котором и «социализм», и «капитализм» — лишь маски, которые надевают политические актёры для достижения собственных целей. На себя или на противников.

(сс) The White House Джо Байден в Овальном кабинете

Но зачем преподносить эту мысль так сложно, неужели этот штамп так глубоко впечатан в общественное сознание Европы?

Ниже — перевод статьи Андреаса Андрианопулоса «Обманутые надежды на социал-демократию?», опубликованной в издании In. gr 19 мая 2021 года.

…

Мир в целом, похоже, не готов к левому повороту. Мы видим сильную тенденцию вправо в Испании, Ле Пен угрожающе приближается к Франции, консерваторы выглядят могущественными в Великобритании, что уж говорить о Восточной Европе.

На Западе усилились голоса о том, будто мы достигли конца господства капитализма и неолиберализма. И что мир будто бы обращается к политике социал-демократии, у которой был бы прочный государственный сектор и сильный государственный аппарат. Но так ли это?

Подобные впечатления, будто в мире начинается эра социал-демократии, возникли в основном благодаря победе Джо Байдена и некоторым политическим решениям Демократической партии США. Но это не первый случай за последние годы, когда события в Соединенных Штатах распространяют неверное представление о событиях, которые происходят или назревают в остальном мире.

Так было с успехом Билла Клинтона и Джорджа Буша на выборах в США. Сторонники сильной государственности тогда праздновали «возвращение государства», как выяснилось — лишь для того, чтобы быстро проглотить язык. Ожидания не оправдались: Клинтон совершенно не беспокоился о чисто рыночной экономической политике своих предшественников, а Буш-младший, прикрываясь так называемым «сострадательным консерватизмом», выступил с протекционистской и интервенционистской политикой, которая усугубила экономические проблемы, в итоге достигшие высшей точки в разрушительном ипотечном кризисе, памятном до сих пор.

Джордж Буш — младший

Так исейчас. После недавней радости по поводу восстановления своего рода социал-демократии тех, кто преждевременно прославил новую эпоху, постигло разочарование. Ведь важна не политика, которую провозглашает Джо Байден. Важны результаты приложения его усилий.

«Сострадательный» Джордж Буш — младший тоже рисовал восхитительные перспективы, однако на практике случилась катастрофа — практически во всех сферах. И результаты сегодняшней политики демократов нам еще предстоит увидеть, когда принесут свои плоды и «зеленый поворот», и обращение с прибывающими мигрантами, и отмена патентов на вакцины, и увеличение налогов и государственных расходов. Первые тревожащие сообщения уже начали поступать. Так, несмотря на огромный бюджетный пакет Джо Байдена, безработица выросла до 6,1% в апреле с 6% в марте, а под одним из его козырей против Дональда Трампа — иммиграционной политикой — уже заметно пошатнулась почва.

Да и мир в целом, похоже, не готов к левому повороту. Мы видим сильную тенденцию вправо в Испании, Ле Пен угрожающе приближается к Франции, консерваторы кажутся могущественными в Великобритании, я уж не говорю о Восточной Европе. Что касается Германии, поговаривают про возможное повышение до кресла канцлера нового лидера зеленых.

(сс) Blandine Le Cain Марин Ле Пен

В Латинской Америке, где обычно выражаются новые тенденции, наблюдаются странные вещи. Там мы видим усиление авторитарных манипуляций и настроений с элементами драматических (может, и неолиберальных) движений против налогов, как в Колумбии, и нападок на институты и так называемую «антинародную» бюрократию, как в Сальвадоре. Так что похоже, в конце концов ожидания социал-демократии являются не чем иным, как попыткой выдать желаемое за действительное теми, кто их «видит» и с нетерпением ждет.