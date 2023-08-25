На Ставрополье откроют школу зимних видов спорта. Её строительство уже началось в краевой столице. Проект реализуется по инициативе российского фигуриста, серебряного призёра Олимпийских игр, чемпиона мира в танцах на льду Ильи Авербуха под эгидой НКО «Союз мастеров спорта».

Николай Когут. Хоккей. Конец 1940-х

Жители Ставропольского края, комментируя эту новость, высказали ряд противоположных мнений. Некоторые комментаторы порадовались за детей, из которых будут растить будущих чемпионов по хоккею и фигурному катанию.

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«Это просто здорово, пусть растет здоровая, спортивная молодежь. Это нужное», — написала Светлана, подписчица страницы губернатора края Владимира Владимирова в соцсети Instagram.

Однако не все были в восторге от идеи строительства спортивной школы. Кого-то обидело то, что спортивный объект опять появится в Ставрополе, а не в отдаленных уголках края. Кто-то был недоволен тем, что арена предназначена для развития зимних видов спорта, а не, к примеру, плавания, которое вроде бы более полезно и уместно на жарком юге.

«Ледовые арены на юге — это круто. А бассейны будут?» — задал вопрос galsid.

«Может, в нашем южном регионе перспективнее было бы футбол развивать, а не ледовые арены строить? Позорно, что Ставрополь вынужден ездить большой футбол в Краснодар смотреть», — согласился с ними еще один читатель.

«Лучше бы обещанный аквапарк построили», — предложил Aleks Red.

«Надо единоборства развивать, а не фигурное катание или хоккей. Человек за себя должен уметь постоять против врага, а не танцевать вокруг него», — считает Бисултан Б.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бассейн

Комментируя новость, читатели предлагали власти строить не только спортивные объекты, но и жилье и заводы, а также создавать общественные пространства для отдыха.

«Парк между Серова и Достоевского, район растет, а зоны отдыха нормальной нет», — написал Александр М.

«Жильё лучше стройте», — высказал пожелание Vasilius.

«Хорошо-то хорошо, но где родители деньги будут брать, чтобы детей туда определить? Хоть бы одно путное предприятие построили государственное для людей. Всё развлекаетесь. Не спорю, очень надо, но работа людям нужна и достойные заработки», — считает Валентина Б.

«Лучше спроси у народа (выйди на площадь и задай вопрос): «Каток или рабочие места с нормальной зарплатой?» — поддержал ее некто с ником «Ал».

Третьих удивило место, выбранное для строительства, кстати сказать, в промышленной зоне, неподалеку от нефтебазы — между улицей Коломийцева, 39 Г и Северным Обходом, 7. Туда и добираться-то трудно. Сами дети не смогут, придется родителям возить их.

«Нашли, где построить! В промзоне. Рядом заправка, чуть дальше тюрьма, а на другой стороне неподалеку кладбище. Всё для детей», — возмутился один из подписчиков страницы «Блокнот Ставрополь» в соцсети Instagram.

Stavregion.ru Илья Авербух и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

«Почему в промышленной зоне? Разве в городе Ставрополе не нашлось хорошего места для строительства спортивной школы?» — удивилась Нина Ч.

«На чём туда добираться? Совсем с дуба рухнули? А, администрация? Удобно должно быть, удобно!» — согласился с ней еще один читатель.

«Зачем строить школу зимних видов спорта у чёрта на куличках? Как дети и их родители будут добираться на окраину города? Даже на личном автотранспорте это проблематично. Неужели те, кто организовывает строительство, не задумались об этом?» — поддержал еще один неравнодушный горожанин.

Им сразу же дали ответ другие комментаторы: мол, хорошая земля самим властям пригодится.

«А где же землю брать? Наши власти уже давно всё распродали, и, по ходу, вместе с населением — как бонус покупателям. А до детей им дела нет. Их отпрыски туда ходить не будут. Они поедут в Москву», — резко прокомментировала ситуацию с местом для стройки Элеонора М.

«Это же не торговый центр, на них землю находят. Позор», — возмутилась Татьяна.

Раскритиковали пользователи соцсети и внешние стороны архитектурного сооружения.

«А похоже на ангар или сарай», — оценила будущий центр Natalya.

«Овощехранилище», — сообщила о своих ассоциациях Alexandra M.

Stavregion.ru Строительство многофункциональной ледовой арены в Ставрополе

Нашлись и те, кто озаботился финансовой стороной вопроса.

«Пилим будущий бюджет. Объекты возьмёт край, а деньги косить будут московские хапуги», — считает tkd26.

«Я одного не могу понять. Все пишут: «Большое спасибо губернатору». Во-первых, это его работа. А самое главное — за наши с вами деньги его (спортивный центр) строят. За наши с вами налоги», — считает Владимир Т.