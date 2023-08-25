«Каток или бизнес на детях?» — школа Авербуха в Ставрополе вызывает вопросы
На Ставрополье откроют школу зимних видов спорта. Её строительство уже началось в краевой столице. Проект реализуется по инициативе российского фигуриста, серебряного призёра Олимпийских игр, чемпиона мира в танцах на льду Ильи Авербуха под эгидой НКО «Союз мастеров спорта».
Жители Ставропольского края, комментируя эту новость, высказали ряд противоположных мнений. Некоторые комментаторы порадовались за детей, из которых будут растить будущих чемпионов по хоккею и фигурному катанию.
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«Это просто здорово, пусть растет здоровая, спортивная молодежь. Это нужное», — написала Светлана, подписчица страницы губернатора края Владимира Владимирова в соцсети Instagram.
Однако не все были в восторге от идеи строительства спортивной школы. Кого-то обидело то, что спортивный объект опять появится в Ставрополе, а не в отдаленных уголках края. Кто-то был недоволен тем, что арена предназначена для развития зимних видов спорта, а не, к примеру, плавания, которое вроде бы более полезно и уместно на жарком юге.
«Ледовые арены на юге — это круто. А бассейны будут?» — задал вопрос galsid.
«Может, в нашем южном регионе перспективнее было бы футбол развивать, а не ледовые арены строить? Позорно, что Ставрополь вынужден ездить большой футбол в Краснодар смотреть», — согласился с ними еще один читатель.
«Лучше бы обещанный аквапарк построили», — предложил Aleks Red.
«Надо единоборства развивать, а не фигурное катание или хоккей. Человек за себя должен уметь постоять против врага, а не танцевать вокруг него», — считает Бисултан Б.
Комментируя новость, читатели предлагали власти строить не только спортивные объекты, но и жилье и заводы, а также создавать общественные пространства для отдыха.
«Парк между Серова и Достоевского, район растет, а зоны отдыха нормальной нет», — написал Александр М.
«Жильё лучше стройте», — высказал пожелание Vasilius.
«Хорошо-то хорошо, но где родители деньги будут брать, чтобы детей туда определить? Хоть бы одно путное предприятие построили государственное для людей. Всё развлекаетесь. Не спорю, очень надо, но работа людям нужна и достойные заработки», — считает Валентина Б.
«Лучше спроси у народа (выйди на площадь и задай вопрос): «Каток или рабочие места с нормальной зарплатой?» — поддержал ее некто с ником «Ал».
Третьих удивило место, выбранное для строительства, кстати сказать, в промышленной зоне, неподалеку от нефтебазы — между улицей Коломийцева, 39 Г и Северным Обходом, 7. Туда и добираться-то трудно. Сами дети не смогут, придется родителям возить их.
«Нашли, где построить! В промзоне. Рядом заправка, чуть дальше тюрьма, а на другой стороне неподалеку кладбище. Всё для детей», — возмутился один из подписчиков страницы «Блокнот Ставрополь» в соцсети Instagram.
«Почему в промышленной зоне? Разве в городе Ставрополе не нашлось хорошего места для строительства спортивной школы?» — удивилась Нина Ч.
«На чём туда добираться? Совсем с дуба рухнули? А, администрация? Удобно должно быть, удобно!» — согласился с ней еще один читатель.
«Зачем строить школу зимних видов спорта у чёрта на куличках? Как дети и их родители будут добираться на окраину города? Даже на личном автотранспорте это проблематично. Неужели те, кто организовывает строительство, не задумались об этом?» — поддержал еще один неравнодушный горожанин.
Им сразу же дали ответ другие комментаторы: мол, хорошая земля самим властям пригодится.
«А где же землю брать? Наши власти уже давно всё распродали, и, по ходу, вместе с населением — как бонус покупателям. А до детей им дела нет. Их отпрыски туда ходить не будут. Они поедут в Москву», — резко прокомментировала ситуацию с местом для стройки Элеонора М.
«Это же не торговый центр, на них землю находят. Позор», — возмутилась Татьяна.
Раскритиковали пользователи соцсети и внешние стороны архитектурного сооружения.
«А похоже на ангар или сарай», — оценила будущий центр Natalya.
«Овощехранилище», — сообщила о своих ассоциациях Alexandra M.
Нашлись и те, кто озаботился финансовой стороной вопроса.
«Пилим будущий бюджет. Объекты возьмёт край, а деньги косить будут московские хапуги», — считает tkd26.
«Я одного не могу понять. Все пишут: «Большое спасибо губернатору». Во-первых, это его работа. А самое главное — за наши с вами деньги его (спортивный центр) строят. За наши с вами налоги», — считает Владимир Т.