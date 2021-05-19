Российская певица Манижа выступит в первой части финала «Евровидения» — международного музыкального конкурса, который проходит в эти дни в Нидерландах и завершится 22 мая. Эта новость не осталась незамеченной для жителей Самарской области, которые активно ее обсудили в одной из социальных сетей.

Кузьма Петров-Водкин. Девушки на Волге. 1915

Подавляющее большинство пользователей в комментариях раскритиковали как выступление певицы, так и сам конкурс, но все же нашлись и те, кто поддержал конкурсантку.

«Все недовольны… А кого вы хотели, чтобы отправили на политизированный, продажный евроконкурс? Какой конкурс, такой и конкурсант. Надо вообще какого-нибудь трансгендера отправлять, чтоб были шансы на победу…» — возмущается житель Самары.

«Какой конкурс, такой и участник», «Докатились», «Блин, провал с позором обошёлся. Понятно, как она попала на «евро», «Дядька ейный — таджикский олигарх, связанный с госкорпорацией, если правильно помню. Тут понимать надо», «Кто это? Ужас, а не песня. У нас что, некому петь от страны?», «Да уж! Измазали образ русской женщины, как могли. А в конце песни и вовсе звучит призыв, который иначе как хамским не назовёшь: «Эй, русский женщин! (Ха, ха) Давай, голосуй за меня! (Хэй, хэй)», «Безголосая и бесталанная исполнительница», «Для «Евровидения» самое то!» «Позорище, когда за нашу страну выступает такая певица», — комментируют жители области.

«Кто смотрел «евро», тот поймёт, что наша Манижа была хуже всех: весь номер спиной, в песне только припев неплохой, потом идёт нелепый русский реп, никакого шоу не было. Был ящик в начале, в котором она ездила. Как по мне, из всех 16 участников был один запоминающийся номер и неплохая песня, это у Норвегии», — оценил выступление певицы житель региона.

Цитата из видео «Manizha — Russian Woman — LIVE — Russia 🇷🇺 — First Semi-Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Манижа

Кто-то из пользователей припомнил, что ранее на «Евровидении» победила «женщина с бородой» Кончита Вурст, и это дало повод для новых комментариев: «Ну недавно, там победило чучело с бородой. Так что наше еще не такое страшное», — пишет житель Самарской области в комментариях.

«С Западом всё и так понятно, там таких уродов любят», «Это давно политизированный конкурс, и от нашего с вами волнения давно ничего не зависит. Я вообще не очень понимаю, как отбирают конкурсантов и по каким критериям?» — возмущаются пользователи.

«Реальный позор для всей страны!», «Позор, за деньги олигарх толкает. Эх, Володя, Володя, куда ты страну опустил», — выказывают недовольство жители региона.

Некоторые жители не знают певицу и не планируют смотреть «Евровидение»: «Почему-то даже неинтересно, кто это вообще, даже и смотреть не собираюсь», «Ху из Манижа?» — пишут жители региона.

Но все же нашлись те, кому понравилось выступление певицы: «Очень рад за Манижу, атмосфера у ее трека очень сильная! Да, на вкус и цвет трек, но в целом он живой и достоин призового места», «Манижа — супер, достойный представитель нашей страны. Но лично я желаю победу Италии, рок+итальянский язык, так свежо и здорово, также в мой плейлист в этом году добавились Азербайджан, Кипр и Украина», «Не фанатка Манижи, но хочу, чтобы она выиграла. Очень интересно, как запоют деятели, которые с пеной у рта хаяли ее номер», «Великолепна», — поддержали певицу пользователи, которых все же оказалось подавляющее меньшинство.

Цитата из видео «Manizha — Russian Woman — LIVE — Russia 🇷🇺 — First Semi-Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Выступление Манижы на «Евровидении-2021»

Ранее ИА REGNUM передавало слова певицы, которая на пресс-конференции заявила, что «в финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху. Неважно, какое место ты займёшь. Просто будь собой».

Напомним, что скандалы и споры вокруг Манижи не утихают. Ранее председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко раскритиковала песню и усомнилась в итогах голосования, которое проходило на Первом канале, а имам-мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов сообщил, что, возможно, певице нужно сменить композицию в связи с многочисленными негативными отзывами.