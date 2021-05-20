«Против оружия РФ это детские шалости» — Киев хочет купить «Железный купол»
Желание приобрести систему ПВО, подобную той, которая стоит на вооружении в Израиле («Железный купол»), высказали в Киеве, сообщает 18 мая Укринформ.
По словам украинского министра обороны Андрея Тарана, Украине нужна подобная система ПВО. Назвав израильскую систему ПВО «одним из лучших образцов противоракетной обороны», украинский министр добавил: «Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу «Железного купола». Он также отметил, что Киев в 2020 году сделал ряд шагов «для создания противоракетной обороны Украины».
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Заявление украинского министра обороны обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Также новость обсудили читатели телеграм-канала «НАШ». Многие комментирующие указали на то, что заявление министра обороны Украины с реальностью имеет мало общего.
«Даже для Израиля это огроменные деньги! Даже Израиль применяет их, просчитав заранее траекторию полета вражеских ракет, и если ракета направлена на жилые дома или объекты, только тогда применяется «Железный купол». И даже у них бывают осечки. Господи, ну за что нам такое безголовое руководство!» — пишет Марфа Васильевна.
«Да, землю продадим и купим… систему рогаток», — добавил Владимир О.
«Против мощи российского оружия это детские шалости. Если врага нельзя победить, с ним надо подружиться! Ищите путь к миру, а не к новой войне», — призвал Николай К.
«А вёсла уже взяли в кредит??? Если нет, то какие ракеты???» — спросил Константин К., видимо, имея в виду весла к резиновым лодкам, ранее переданным Украине США.
«Купите сначала нормальные вакцины по нормальной цене, а потом за противоракетные системы рассуждайте!!!» — призвала Татьяна Ф.
«Можно оформить массовую закупку кастрюль как приобретение «Железного купола», — иронизирует Вадим Л.
«Закончат эти розовые мечты, каждому свидомому индивидуальные шапочки из фольги, чтоб Путин «не облучил», — шутит Игорь М.
«Украина не сможет купить, цена очень высокая!» — пишет Олег Р.
«Может, станки и заводы открывать???» — задался вопросом Виктор Е.
«Могут только рассмотреть, они стоимость видели?» — спросила Людмила К.
«Вот интересно, они знают, что такое рейтинг армий мира? И от кого они собрались куполом спасаться?» — спрашивает Liliya B.
«Вовка (Владимир Зеленский — М. Р.) наловит «воров» и «авторитетов», будут ему купола», — иронизирует Саша Б.
«Телевизор смотрят. Насмотрелись, что в Израиле есть «купола» и они много сбили ракет. Где что увидят, и себе хотят. Мне это детский сад напоминает», — отметила Людмила Д.
«Один (бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк — М. Р.) уже забор построил… Вакцину хорошую и ИВЛ закупите для народа», — призвал Anton C.
«За какие шиши вы купите? Всё плачете, нет денег пенсионерам выплатить задолженности, и тут купите ракеты. Вопрос — нахрена? От кого будете защищаться? Кто на вас нападает?» — спросил PUTNIK.
«Против РФ шоль? Так не поможет. У неё ракет разных куда намного больше», — добавил Gessaro.
«В очередь. Только после постройки космодрома», — иронизирует Sergey.
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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может подписать указ о создании в стране кибервойск.