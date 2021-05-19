Заявление МИД Северной Македонии о том, что руководство страны объявило персоной нон грата российского дипломата, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 19 мая в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Дипломаты

«Всё, Россия пропала! Великая Северная Македония включилась в большую политическую игру», — шутит Игорь С.

Многие пользователи отнеслись к данной новости с юмором, потому что такая страна, как Северная Македония, не представляет никакого геополитического веса. Другие посетовали на то, что славянские народы восточной Европы оказались в недругах по отношению к Российской Федерации.

«Вот уж где есть единство православных и славян, так это, оказывается, в «дружбе» против России. Ну, спасибо вам, «братушки» вы наши», — пишет Светлана И.

Здание парламента Северной Македонии

Некоторые комментаторы считают, что российская сторона может в ответ выслать дипломата этой страны, но если это произойдет, то их посольство попросту остановит свою деятельность.

«Вот боюсь, что если мы в ответ вышлем северо-македонского дипломата, представительству придётся временно закрыться из-за банальной нехватки кадров», — считает Анна А.

Часть людей уверена, что столь маленькое государство делает большую ошибку, делая хамские жесты по отношению к нашей стране.

«Население Северной Македонии составляет всего два миллиона человек. Интересно, сколько в Российской Федерации их дипломатов для достойного зеркального ответа? Или нам одного их представителя придётся по частям делить?» — задаётся вопросом Наталья Г.

Отдельные пользователи указали, что простой народ Северной Македонии очень хорошо относится к России и к русским, но их политическая элита не учитывает мнение населения и ведёт свою игру.

«Простые македонцы — они нормальные, против нашего государства ничего не имеют и считают нас братьями-славянами, сражавшимися в македонской правительственной армии в гражданской македонской войне 2001 года против албанских террористов — сепаратистов. Не надо доверять македонским властям, где, если память мне не изменяет, с 2018 года сидят прозападные марионетки. Да и сама Северная Македония, если подвести итог, недавно полностью превратилась в полуалбанский анклав под протекторатом США», — поделился своим мнением Сергей Г.

U.S. National Guard Американские и македонские солдаты. Северная Македония

Нашлись и те, которые выразили своё абсолютное спокойствие в ответ на агрессивные действия правительства Северной Македонии. Люди убеждены, что от всей этой истории будет хуже только самому крохотному государству.

«Самое интересное, что во всей этой дипломатической войне все здравомыслящие люди в мире целиком и полностью поддерживают политический курс России. Простой народ уважает Российскую Федерацию и её граждан, а горе-политики как с цепи сорвались. Трясёт их не на шутку. Ну, играйте в свои игры, невелика потеря», — написал Yashar H.

Напомним, 19 мая на сайте МИД Северной Македонии появилась информация о том, что руководство страны объявило персоной нон грата российского дипломата.