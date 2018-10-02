Официальный представитель ВВС Китая Чжан Чуньхуэй сообщил, что 18 мая эскадренный миноносец с управляемыми ракетами ВМФ США USS Wilbur пересек Тайваньский пролив, что вызывало широкую огласку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Командо

США своими действиями посылают неверные сигналы силам «независимости Тайваня», сознательно нарушая региональную стабильность и ставя под угрозу мир и спокойствие в Тайваньском проливе, заявил Чжан, отметив, что Китай строго выступает против этого.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обсудили очередную провокацию со стороны США под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«На данном этапе мы можем только смотреть, как они выпендриваются», — заявил «Самая влюбленная Паула».

«Интересно, если пальнуть со всех орудий в их сторону, осмелятся ли америкосы потом еще к нам наведаться?» — задался философским вопросом Лу Ибинь.

«Когда пружина будет сжата до определенного уровня, она обязательно разожмется», — намекнул «Вопрошающая долина».

«Пусть держатся подальше от материка, нечего эпидемию у нас распространять», — заявил «Ветер с юга».

«Американские собаки боятся, что в мире не будет хаоса. А как продавать оружие, чтобы заработать военное состояние, если нет хаоса? Бог был слеп, когда создавал американцев», — добавил еще один пользователь.

USS «Wilbur»

«Либо американская агрессия, либо водородная бомба как ответ на американскую агрессию когда-нибудь уничтожат человеческую цивилизацию», — неутешительно заключил «Юньтянь Даосский».

«Когда силы независимости Тайваня поймут, что в будущем их ждет только гибель? Попытка разложить Родину ничем хорошим для них не закончится!» — заметил «Желтое рагу».

Большая часть комментаторов считает, что объединение Китая неизбежно, а то, станет ли Тайвань частью Китая, вопрос времени, как бы ни старались американские военные доказать свое право ходить в водах Тайваньского пролива.