Заявление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о том, что около семи миллионов граждан России не смогут отдохнуть за рубежом, поскольку стали невыездными из-за долгов, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 мая в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

«Долги граждан — это показатель падения уровня жизни. Слишком низкие доходы у населения России», — считает Лариса И.

Многие пользователи пришли к выводу, что обозначенное количество должников, которые не смогли выехать за границу, слишком велико. А если учитывать тот факт, что общее количество людей с долгами в России приблизилось к отметке в 19 миллионов, то ситуация выглядит уже критической.

«Долги надо срочно пересматривать, а многие и вовсе списывать. В России появилось слишком много должников по причине общего падения доходов. Виновата в этом внутренняя политика государства, а не сами граждане», — указала Валентина С.

Rakoon Паспортный контроль в аэропорту «Шереметьево». Москва

«Почти 19 миллионов человек в России пребывают в долгах и не могут покинуть пределов страны? И как к этому мы вообще умудрились прийти?» — задаётся вопросом Евгений Ч.

Некоторые комментаторы убеждены, что ничего не указывает на то, чтобы количество должников в Российской Федерации пошло на убыль. Наоборот, таких граждан будет становиться всё больше, потому что ни государство, ни сами люди не пытаются избежать подобных деструктивных тенденций.

«Дальше будет больше. А что они думали, эти банки и правительство? Производств нет. По сути, только недра сваливают за бесценок, а люди ещё не окрепшие при капитализме, а жить-то на что-то надо. Вот и набрали кредитов. Сами банки с охотой раздают денежную массу, но при этом знают, что 90% могут не возвратиться. Ну и люди, идущие за чужими деньгами, тоже непонятно, чем думают», — написал Трофим М.

Часть людей отметила, что большинство из должников, скорее всего, являются злостными неплательщиками алиментов для своих детей. Поэтому люди считают правильным, что их не выпускают за границу.

«Большинство из этих невыездных — сплошные алиментщики. И правильно, что их не выпускают. Наделают детей, а платить за них деньги не хотят», — отметила Тамрико Д.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области У судебного пристава

Ряд пользователей призвал граждан России быть более сознательными и ответственными, иначе они могут угодить в кабалу, из которой будет очень сложно выбраться.

«Если человек погряз в долгах, то нечего ему делать за границей. А вообще, если любите себя помучить, то берите больше кредитов, ведь это особая изощренная форма рабства», — поделился своим мнением Александр А.

Напомним, 19 мая представители Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщили газете «Известия», что около семи миллионов граждан России не смогут отдохнуть за рубежом, поскольку стали невыездными из-за долгов.