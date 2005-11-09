Украина, 9 ноября, 2005, 15:09 — ИА Регнум. Крымские врачи-инфекционисты со ссылкой на вышестоящих коллег заявляют, что Украине угрожает эпидемия заболеваний населения гельминтозом. В Крыму, по официальным данным, глистами заражено около 7 тысяч крымчан, чаще дети, а по неофициальным - в несколько раз больше.

Как сказали корреспонденту ИА REGNUM в крымской СЭС, люди заражаются через немытые руки, фрукты и овощи, различные салаты и другую плохо обработанную пищу, укусы насекомых, мясо и рыбу, не прошедшие ветеринарной экспертизы. Например, бычий паразит передается человеку через зараженное мясо. Наиболее опасен эхинококк. "Он может проникать с током крови и поражает многие отделы нервной системы", - объясняет врач-лаборант республиканской СЭС Мария Катанюк.

Специалисты детской инфекционной больницы в Симферополе говорят, что каждый второй ребенок заражен глистами.