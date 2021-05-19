Рассуждая о мотивах невключения Украины в перечень недружественных государств, первый заместитель руководителя Комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин сделал акцент на том, что Россия сама допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с южным соседом, что сегодняшнее состояние и политика Украины — это «в том числе и наш грех», результат нашего «недомыслия» 1990-х годов. Другой тезис этого выступления свёлся к тому, что Киев в международных делах «стремится уйти от любой ответственности» — они (Украина) якобы «ни в чём не виноваты, их используют», а в России на это ведутся и рассматривают Украину в качестве «несостоявшегося государства», предъявлять которому претензии — это «себя не уважать».

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан на Украине

У России на украинском направлении есть два разных, хотя и взаимосвязанных дела: защита интересов страны перед лицом враждебной политики нынешнего украинского государства и «борьба за Украину», о которой тоже сказал депутат Затулин. В ракурсе первого дела его рассуждения о «серьезном просчете» 1990-х годов, уверен, надо оставить при себе. Говорить о нём в контексте включения или не включения Украины в перечень недружественных государств контрпродуктивно: перечень — это вопрос внешнеполитический. А вот для борьбы за Украину, за исправление отношения украинцев к русским и к России, — да, и этический подход, и рациональное осознание своих просчётов, «работа над ошибками» важны.

Понятно, что нельзя согласиться и с расхожим на Украине тезисом, что украинцы «ни в чём не виноваты, их используют — Америка использует против России, Россия использует против Америки». Знаю по прибалтам, которыми долго занимался в МИДе и после ухода с госслужбы, что здесь имеет место взаимосвязь между враждебностью к нашей стране со стороны США или Запада в целом и собственной враждебностью к России их современных элит, будь то в Латвии, Литве, Эстонии или на Украине. Более того, нельзя сбрасывать со счетов и такой фактор, как меркантильный интерес: эти элиты знают, что выстраивая свою карьеру на антироссийской основе, они имеют больше шансов и в политике укрепляться, и свои финансовые возможности расширять.

Jenniferhoffmaster.com Митинг на площади Октябрьской Революции в поддержку независимости Украины в Киеве в августе 1991

По большому счёту, именно эти элиты и создали при помощи своих западных покровителей враждебные нам государства. Более того, они не только действуют по указке из США или из Западной Европы, но и сами, используя своё членство в этих организациях, стараются обострять политику НАТО и ЕС в отношении России. Это что, тоже наша вина?

Одним словом, если уж и говорить о «грехе» России, то это грех горбачёвско-ельцинской линии на развал общей страны в принципе, это грех всей политики 1990-х годов.

Что же до современной Украины, так это вполне состоявшееся государство, оно состоялось на антироссийской основе, оно сумело внести нужный ему раскол в народ Украины, в среду православных на Украине, оно ещё очень много попортит нам крови и по Донбассу, и по Крыму, и по отношениям с Европой, США, Турцией, государствами на пространстве бывшего СССР. И за всё это ему надо будет не только предъявлять претензии — за всё это его надо будет наказывать. А вот не делать этого — это точно себя не уважать!