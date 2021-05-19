В результате запуска «Северного потока — 2» Украина будет терять $5−6 млрд в год, заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью ExPro.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска «Северного потока — 2» в $5−6 млрд в год», — сказал он.

Заявление Сергея Макогона обсудили читатели телеграм-каналов Klymenko Time, «Инсайдер UA» и «наглый». Среди комментирующих были те, кто предположил, что стоимость газа для населения может подорожать и придется «затянуть пояса». Иные предположили, что Киев всё равно договорится с Москвой, и Россия «пойдет на уступки».

«Разве это не шизофрения, когда, с одной стороны, Украина хочет дружить с Евросоюзом, а с другой стороны, требует введения санкций против выгодного им СП-2?» — спросил Alex I.

«А разве это не шизофрения, когда одновременно и «воюешь с агрессором», и причитаешь, что без торговли с агрессором потеряешь деньги?» — спросил Иван П. У Alex I.

«Этому гению не приходила в голову идея напрямую закупать газ, нежели через фирмы-прокладки? А после достройки ситуация еще комичней будет, если мы при наличии гребаной трубы будем газ реверсом через СП закупать…» — написал Svyatoslav.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

«И хрен с ним, после продажи земли Украина всё равно будет купаться в деньгах как Скрудж в золоте», — иронизирует 287ir356.

«Техосмотр, штрафы, ещё чё-то придумают, не переживайте», — добавил Павел.

«Зрада как обычно, оказалось, что от России больше пользы, чем от ЕС, хотя умные люди это и так понимали, ждём адекватных политиков с адекватным курсом страны, а не аферистов», — написал Виталий.

«У Украины есть контракт на прокачку до конца 24-го года, так что даже если СП2 достроят, это не помешает закупать газ по реверсу», — отметил JamesGator.

«Наконец-то избавится от «агрессорского» газа», — иронизирует napo1eon.

«Да усьо прэкрасно. Каждый должен прочувствовать свою хату с краю, когда чубатые абизяны проскакали здобутки предков», — добавил Yishi Corbat.

«Вот и я не понимаю, как можно 7 лет гадить соседу на коврик и требовать от него кормёжки?» — задается вопросом R Ro.

«Будем с голой *опой, но зато — незалежни (независимы. — М. Р.)», — отметил Дмитрий.

«А ГТС вообще способна работать в противоположном направлении и поддерживать давление во всей системе? Если нет, то без газа останется вся Украина», — предположил Дмитрий.

«Надо идти договариваться!!! А не Америку, которой на нас плевать, просить о помощи», — призвал Владислав Н.

«Съездят на поклон в Кремль и продлят транзит. Россия — щедрая душа», — считает М.

«В стране нет месторождений газа? Сами не можем себя обеспечивать?» — спрашивает Денис.

«У нас есть куча залежей, но страна не развивала «газодобывающую промышленность», — ответил Axioma.

«Нацики будут счастливы избавиться от трубы с «кровавым газом», — пишет Светлана СБ.

«Зато мы будем независимы, вообще ни от чего (так как у нас ничего не будет), но одновременно от всех зависимы, так как должны будем всем кредитные $ и €, землю и свою рабочую силу», — добавил Life.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

«Бюджет Украины за 2021 год 1,2 триллиона гривен, прокачка газа приносит 140 миллиардов гривен в год, грубо говоря, потеряем 10%, и если учесть, что 60% бюджета — это кредиты, то по факту мы в такой *опе», — добавил Евгений Ч.

«Скоро начнется реклама электропечек и гора угля в каждом дворе», — написал один из читателей.

«Наконец-то деньги «агрессора» не будут давить на украинские мозги, они станут вольны в трубу закачивать всё что угодно, а не «ненавистный» московский газ», — иронизирует Борис.

«Да заключат новый договор и будут также «не» зарабатывать», — пишет Vinni.

«Газ подорожает… Но вообще-то таких долгов, как сейчас, за газ никогда не было, на что они рассчитывают, что повысят и сразу будут платить?» — спрашивает Наталья.

«Ой, после СП-2 Украина… не нужна будет Европе. Эти лицемеры просто, сжав зубы, терпят весь бред укроправительства и ждут, пока удастся «додавить» проект СП-2. А потом хоть трава не расти. Закроют глаза на ВСЁ», — отметил Alex G.

«Как мы живём, вернее сказать, существуем и выживаем в этой стране с псевдореформами, с псевдопатриотами, с псевдоправителями? Пора сваливать из этого псевдоевропейского «осередка» (сосредоточения/ — М. Р.), — призвал Shkoda_ket.

«Сплошные открытия! А то, что без реверса половина Украины остаётся без газа в принципе, что же эксперт не сказал? Облгазы подключены к магистральному, пустой магистральный — пустые областные», — добавил Konstantin M.

«Теперь будем покупать у немцев, но для этого нужно будет поменять или отрезать язык послу от Украины там, а то могут и не продать… Теперь газ будет «действительно» европейский… Это первая действительно победа Зеленского…» — с сарказмом ответил Григорий М.

«Вы напрасно радуетесь, потому что в бюджете страны появиться дыра в 6 миллиардов долларов, которую будут перекрывать не из карманов олигархов, а из карманов населения, и цена за куб того же газа будет не 10 гривен, а 25», — отметила Нина.

Torange.biz Тарифы на газ

«Я бы не драматизировал это вот: «О, сейчас Россия достроит «Северный поток», и Украине трындец». Вероятнее всего, в ближайшей исторической перспективе ничего такого не случится. Россия могла устроить трындец добрый десяток раз. Но всякий раз шла на уступки, в том числе и невыгодные для себя, ради сохранения существования и состоятельности Украины. Ну, а в целом тут как в том анекдоте про алкоголика, которому урезали зарплату: «Папа, ты теперь будешь меньше пить? — Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть». В смысле с Украиной ничего не случится. А вот нам придётся в очередной раз затянуть пояса. Но это в любом случае пришлось бы сделать. Жизнь в оккупации вообще лёгкой и сытой не бывает», — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

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Напомним, 18 мая издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты планируют отказаться от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток — 2».