18 мая в Роттердаме состоялся полуфинал музыкального конкурса «Eвровидение». Неоднозначные оценки и критика исполнительницы Манижи и текста песни Russian Woman не помешали исполнительнице от России пройти в финал. После выступления певица заявила, что «целиком была собой», смеялась и была счастлива от присутствия на сцене. В финале конкурса она будет «немного безумнее, чем сейчас».

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

Казалось бы, выходом в финал Манижа доказала, что это правильный выбор: «бешеная энергетика», «мурашки по коже», «шикарный номер» — такими эпитетами отреагировала часть пользователей социальной сети на выступление российской представительницы. Другая часть крайне негативно отзывается и о песне, и о выборе исполнительницы, часто называя текст песни и идею «русофобией».

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»Надеюсь, она займет последнее место, и мы забудем про нее и эту позорную песню», — пишет Константин П.

«Это не Россия вышла в финал. Это антирусский демарш вышел в финал. Какие предатели отправляют русофобов на международный конкурс представлять Россию?» — высказал свое мнение Анатолий Д.

«Это позор какой-то», — считает Саша К.

«Победа, поражение, вообще плевать. Текст песни — русофобский, все, кто радуется успеху, в общем, должны это понимать», — комментирует Андрей Г.

«Стыдно, что это — представитель России. И с такой песней», — поддержала Елена К.

«Очень жаль, что прошла» — недоволен Денис В.

«Более идиотской песни не слышала, хотя для этого конкурса — самое то», — оценила Татьяна З.

Цитата из видео на YouTube Выступление Манижи на конкурсе «Eвровидение» в Роттердаме

В то же время множество пользователей, в основном, судя по никам, женщины, буквально восторгаются смелостью, яркостью, свободой певицы и тему песни считают достаточно актуальной, видят только в позитивном контексте то, что от России выступает представительница Таджикистана, поскольку в РФ проживает «свыше 160 различных национальностей».

«Мне стыдно за многих людей в нашей стране, которые оскорбляют её лишь за нацию, особенно зная, что в нашей стране проживает свыше 160 различных национальностей», — отмечает Мария Ш.

«Умно!!! Великолепно!!! Российская девушка представила Россию как девушку, к которой нужно относиться с уважением. Россия не даст себя в обиду», — уверена Алена Ч.

«Я аж прослезилась, как мощно выступила. За душу взяло», — переживает выступление Дарья С.

«Те, кто плохое говорят о ней — завидуйте молча. Вы вообще ничего не сделали в этой жизни и не достигли того, чего она добилась. И запомните: нет плохой нации. Есть плохие люди. Браво!!!» — добавила Мария П.

«Манижа — это явление, это неординарность, это новое, свежее и необычное. Поздравляю всех, Манижа вышла в финал. Ура!!! Хотя это было вполне ожидаемо», — полагает Марина Ф.

Многие пользовательницы уверены, что в тексте песни заложен глубокий смысл, который просто не могут не понимать все женщины в России, особенно тронула строчка о детях без отца.

«Женщины в России постоянно ждут какого-то эфемерного мужика, благодаря которому им будет проще жить, постоянно ждут корабля (отсылка к «Алым парусам»). Также в России очень много детей, которые растут без отцов, что тоже сильно сказывается на их психике. А Манижа говорит, что не надо ждать никакого мужика, потому что ты можешь взять и сделать всё сама. И то, что у тебя нет отца, не сломает тебя. Очень крутая и мотивирующая песня», — объясняет Кристина Б.

Цитата из видео на YouTube Выступление Манижи на конкурсе «Eвровидение» в Роттердаме

«Спасибо, я плакала, какие сильные смыслы», — не сдержала эмоций Sandra.

«Видеоряд на экране просто супер. Очень понравилось! Очень оригинально и самобытно», «креативно, свежо, современно и есть русский колорит. Даже танцевать хочется», «почему никто из тех, кто хейтит, не слышит текст песни? Какая разница, кто и как это поет, посыл же про то, что пора уже начинать любить себя и плевать на то, что кому-то не нравится ваша жизнь», «смысл песни очень понравился, это актуально, и нужно об этом петь и говорить, но манера исполнения пока не очень нравится лично мне», «спасибо тебе за смелость, что показала всему миру культуру русского народа и сильный дух русских женщин», «сын без отца… Я двумя руками за Манижу только за эти слова», «сын без отца, дочь без отца» — это же про большинство женщин в России. Как бы ни было печально, но это факт, и замечательно, что кто-то хотя бы в сфере искусства громко об этом заявил».

Многие не только не знают, кто такая Манижа, но и не видят смысла в тексте песни, а такую манеру подачи считают «развесистой клюквой».

«Люди, что происходит? Есть куда более талантливые певцы», «ну, не знаю, не считаю песню Манижи настолько хорошей, чтоб отправлять на «Евро», «как же стыдно за этот «капустник», «неужели с этим можно выходить на конкурсы», «а что, «Евровидение» уже началось?», «очень знать хочу, тема какая и смысл этого, так сказать, ералаша», «зачем я это посмотрел», «какая-то жалкая и извращённая пародия на всё русское. Манижа постаралась, чтобы русских и Россию воспринимали именно такой: нелепой, агрессивной, бесформенной, бесполой», «зачем пропихивать на такие конкурсы «псевдопатриотизм» и особенности русской культуры в виде матрёшек и прочего? Кто знает об этом? Кому это нужно?», «здесь и речи не может быть о музыке», «для основной массы россиян это был балаган, им и останется», «кто сказал, что Манижа поёт? Обычный речитатив в карнавальном костюме», «к сожалению, фриков любят», «на этом конкурсе лицедеев давно уже делать нечего. Всё куплено, продано и пропито. Политика одна, начхать там на музыку».

Как сообщало ИА REGNUM, из официальной биографии певицы известно, что она взяла фамилию бабушки — Сангин. Манижа Далеровна Хамраева родилась в Душанбе (Таджикистан). В одном из интервью она сообщила, что её дед — Таджи Усмон — известный в Таджикистане писатель и журналист, а прабабушка известна как одна из первых женщин в истории Средней Азии, решивших работать наравне с мужчинами. Манижа начала карьеру певицы в 15 лет под псевдонимом Ру Кола. В интервью артистка рассказала, что семья переехала в Москву, спасаясь «от гражданской войны в Таджикистане, которая началась вскоре после развала Советского Союза и продолжалась пять лет».

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Споры не утихают, а конкурс «Евровидение» продолжается. Вместе с Манижей в первом полуфинале приняли участие представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Литвы, Швеции, Бельгии, Кипра, Мальты и Украины. Второй полуфинал пройдёт 20 мая.