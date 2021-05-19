Виртуальный митинг за отставку с поста губернатора Андрея Клычкова состоялся в Орле 16 мая. Изначально его организаторы, общественное движение «Граждане Орла», планировали выйти на митинг офлайн, однако затем приняли решение провести его в соцсетях.

Каширская Марина ИА REGNUM Город Орел

Виртуальный митинг проводился на протяжении нескольких часов — активисты движения выступили с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отправить в отставку губернатора Андрея Клычкова. Общественники ставят в вину региональной власти ситуацию с реализацией мусорной реформы, кадровые проблемы в медицине, многочисленные скандалы в сфере благоустройства и состояния городской инфраструктуры, отток населения из региона и другие проблемы Орловской области.

«Нашли подтверждение со стороны надзорных и следственных органов наши предположения и переданные материалы по крупным разрушительным для Орловской области деяниям с коррупционными маркерами, совершёнными или допущенными губернатором Орловской области Андреем Клычковым и должностными лицами, которые были им назначены на свои должности и деятельность которых получала защиту и одобрение губернатора», — говорили участники митинга.

Ролики, размещенные активистами, посмотрели сотни пользователей, большинство комментаторов в соцсетях поддерживают заявления общественников и припоминают, что совсем недавно были возбуждены уголовные дела в отношении мэра Орла Юрия Парахина и главы департамента здравоохранения области Ивана Залогина.

«Орловская область умирает благодаря чиновникам, для которых свой карман дороже благополучия своей малой родины!» — написала Наташа Р.

«Не везёт Орлу с орлами… направленцы все неудачные как минимум…» — сетует Любовь О.

«Плачевная ситуация с губернаторами лишь потому, что Орловская область является финансовым донором для Компартии… отсюда все проблемы отношения к гражданам региона», — ответил другой пользователь

Orel-region.ru Андрей Клычков

«Из-за Клычкова (число) симпатизирующих партии КПРФ на Орловщина сильно уменьшилось», — считает Юлия Т.

«Вредительство! Во всех областях!» — пишет Татьяна Х.

«Люди выступали незнакомые, совсем из разных уголков города — проблемы общие!!! Губернатора в отставку!!!» — добавила она.

«Основная задача губернатора — заставить депутатский корпус выполнять свои прямые обязанности: трудиться на благо народа и области в целом. Инстаграм-губернатор живёт в своей реальности, абсолютно оторванной от наших реалий… отправьте его туда, где он пребывает, а здесь нужны адекватные, деловые, грамотные управленцы и профессионалы, каковым Клычков не является», — написала Любовь О.

«Зато с пафосом заявляется о строительстве очередного фонтана (в Ливнах). Фонтаны среди помоек!!! Чем нас хочет удивить губернатор? Пусть посмотрит, сколько фонтанов было в Орле во времена СССР», — напомнила Татьяна П.

«Прекратите эксперимент с нашей областью! Гнать некомпетентных чиновников!» — призывает Юлия Т.