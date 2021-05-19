Пермяки вступили в активную дискуссию, после того как портал 59.RU опубликовал мнения жителей разных регионов России об отдыхе на курортах Родины. В большинстве случаев наблюдается единство мнений о неоправданно заоблачных ценах и низком уровне сервиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Лучше на речке, в палатке, в непогоду и дождь отдыхать дома, чем кормить жадных и алчных крохоборов российского юга», — считает один из комментаторов.

Цены на южных курортах страны называют сказочными. «Гнут по полной. И сейчас то же самое, и это на фоне пандемии и падения доходов у людей. Думаю, придет время, и люди просто пошлют их очень далеко, действительно, должно быть чувство достоинства. Только потом пусть не возмущаются, чего люди выбирают эту же Турцию, например», — выразил свою точку зрения Арти. Он рассказал о печальном опыте поездки в Крым в 2020 году. Чтобы посмотреть дворец Ласточкино гнездо, пришлось раскошелиться. «Там вообще обнаглели, натыкали везде необоснованно знак «запрещено», тупо выделили в стороне некую площадку и поставили двух ушлепков. И эти рубят по 300 рублей, причем что час, что 10 минут стоянки. Ни знаков, ни разметок — ничего! И парят людям — идите, все работает, а на самом деле спускаешься к Ласточкину гнезду, а оно на реставрации. Главное 300 рублей содрать… Так что наш юг — это что-то сказочное», — отметил он.

Другой комментатор обратил внимание на дороговизну проезда внутри России. «По сути, сделали очередную монополию. Одна из проблем отдыхать в России — это очень дорого и неудобно передвигаться. Билеты на самолёт дорогие, и все через Москву. На машине трассы узкие, почти везде две полосы и много знаков 70 км/ч (ездил в Анапу на машине — сервиса нет, пляжи грязные, аренда жилья дорогая, и как ни странно, но фрукты дороже). Про поезд молчу, так как там дороже, чем на самолёте, ещё и очень много времени терять в дороге, когда отпуск неделя или две, ну очень не хочется», — считает интернет-пользователь.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Новом Свете

Среди негатива промелькнули несколько положительных комментариев. «Такой скулёж подняли. А мы в Крыму отдыхаем, и всё классно: санаторий средний, но все на хорошем уровне, лечение на «отлично», — заявил Алексей З.

«Еще лучше туда с палаткой ехать!» — поддержала Елена З.

Им парировал Иван И.: «Да хватит себя уже обманывать. В России нет такого понятия, как курорт, а также таких понятий, как комфорт, удобства, доступность отдыха. На российские курорты едут только от безвыходности, когда закрыты остальные европейские, турецкие или египетские курорты. Смысл переплачивать втридорога и в результате получать низкопробный отдых, хамство персонала и грязные пляжи. Поэтому большинство предпочитает держать бронь и ждать открытия рейсов в Турцию или Египет и согласится год сидеть без отдыха, чем ехать куда-нибудь в Крым или Сочи».

"Приехали с Крыма неделю назад. Цены — просто жесть. Номер в феврале стоил 2000 рублей за сутки (муж по работе ездил). Сейчас приехали — этот же номер 7500. И это не в сезон. При этом гостевой дом почти пустой. Народу нет. А цену не скидывает. Про кафешки, цены в магазинах и обслуживание вообще молчу. Так и говорю теперь: Крым — это безумно красиво и невероятно дорого», — поделилась Наталья С.