Китай может уже во второй половине этого года обеспечить коллективный иммунитет от нового коронавируса с учетом ускоряющихся темпов вакцинации, улучшения ситуации с профилактикой эпидемии и наращивания производства вакцин, заявил исследователь Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шао Имин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo высказали свое отношение к данным прогнозам, а также к ситуации с вакцинацией в Ките в целом под соответствующей публикацией на страничке газеты «Женьминь жибао».

«Когда мы действительно обеспечим коллективный иммунитет, сверхдержава с населением 1,4 млрд человек даст всему западному миру пощечину», — заявила «Путешественница во времени Иоаланда».

«Какая из трех отечественных вакцин эффективна против мутантного вируса из Южной Африки??? Или все неэффективны? Почему пятеро отечественных экспертов, поехавших в Южную Африку, все заразились?» — задал вопрос один из пользователей.

«На самом деле, я не чувствую оптимизма. Хотя я получил две инъекции, некоторые из моих близких и родственников не хотят делать прививки. В дополнение к тем, кто не соответствует требованиям вакцинации, я примерно подсчитал, что уровень вакцинации должен составлять всего около 50%. Я надеюсь, что пропагандисты смогут придумать способы улучшить работу и найти способы повысить доверие людей среднего возраста», — отметил пользователь «Море, лето и ты».

Многие комментаторы считают, что даже после появления коллективного иммунитета в стране людям необходимо продолжать носить лицевые маски и осуществлять профилактику против опасных инфекций.

«Было бы здорово, если бы удалось достичь коллективного иммунитета в течение этого года! Зимние Олимпийские игры в начале следующего года будут безопаснее. Так удобнее китайцам, живущим за границей, которые хотят вернуться в Китай к родственникам и на отдых», — заявил Melody.

BoyuZhang1998 Проверка пассажиров на коронавирус в китайском аэропорту

«Согласно сообщениям, к концу года мощности производства вакцины в стране могут достичь 3 млрд доз, и более 300 млн человек были вакцинированы. Если 80% людей будут вакцинированы, то есть 1,1 млрд человек смогут получить иммунитет. Даже без экспортных вакцин нет никакой проблемы!» — уверен «Очиститель воды».

Многие комментаторы одновременно и желают открытия страны после появления коллективного иммунитета, и боятся этого, потому что в страну может хлынуть поток иностранцев, которые не привиты.

И хотя сами китайцы в значительной части своей скептически настроены по отношению к вакцинации, большая часть желает, чтобы страна ускоренно выработала коллективный иммунитет одной из первых в мире, утерев нос Западу.