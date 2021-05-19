Возможность созданий центров для молодежи, где можно будет заниматься творчеством, культурой и спортом, обнародовал на форуме «ProДФО — Хабаровский край» полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Вопрос о появлении таких комплексов прозвучал в ходе обсуждения «Дальневосточной единой субсидии», сообщается на официальной странице правительства Приморья в соцсетях.⠀

Иван Шилов ИА REGNUM Приморье

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Создание и реконструкция учреждений культуры — одно из направлений «Дальневосточной единой субсидии» — в рамках этого финансируется в том числе строительство школ, больниц, детских садов, спортивных площадок и комплексов. За четыре года было возведено более тысячи объектов.

Под постом приморцы начали активно обсуждать эту тему, выяснилось, что пожеланий и претензий много.

«Такой центр культурный для детей планировался у нас по адресу проспект 100-летия Владивостока, 145 ещё в 2003 году, но сами посмотрите, только котлован и испорченная детская площадка. У меня уже второй сын вырос. Беспредел. Земли в аренду раздаём, а спросить не с кого. Никому не интересно. Уже и в прокуратуру обращались, земля ничья», — написала пользователь liudmilaberkova.

«Постройте стадион на Снеговой Пади во Владивостоке. Такой большой район, спортом заниматься молодёжи негде», — попросила valenta1957c.

(сс) Raita Futo Владивосток

На что тут же получила ответ от правительства Приморья в стиле «обещанного три года ждут»:

«Спортивный комплекс в Снеговой Пади планируют достроить в течение ближайших трех лет. Сейчас корректируют проект будущего комплекса. Только после этого смогут возобновить стройку».

Подобный ответ прозвучал и по поводу благоустройства огромного парка Минный городок — работы планируются и завершатся в этом году.

«Бесконечные обещания про развитие Дальнего Востока, создание учреждений культуры. В Пластуне нет ни Дома культуры, ни стадиона. Больница давно не видела ремонта», — написала liashoknina.

«В 2020 году была направлена заявка на получение субсидии на строительство Дома культуры в пгт Пластун в 2021 году, но, к сожалению, денежные средства выделены не были. На сегодняшний день министерство культуры и архивного дела направило заявку на выделение денежных средств из федерального бюджета и включение данного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу для строительства Дома культуры в 2022 году», — последовал ответ специалистов правительства Приморья.

«Сколько можно «обсуждать»? Работать не пробовали? Приморье пустеет из-за таких «обсуждателей», — призвал пользователь maho03032008.

«Наконец-то, назад к советскому прошлому! Это ж надо столько времени потратить на то, чтобы развалить достижения социализма, чтобы потом все то же самое создавать с нуля?!» — написала olgaovsiannikova6306.

Mos.ru Стадион

«Было бы печально, если бы ничего не делали, а так все-таки идёт развитие. А если берут пример с советского времени, то это даже замечательно, задел хороший», — согласилась vero4ka 9 _9.

«Развивают Приморье, деньги огромные вкладывают. Это прям очень круто! Реально смотря на современность, Владивосток далеко не так плох для жизни, как его пытаются представить», — выразил мнение arimon_xux57.

«А вы считаете, что Владивосток — это всё Приморье?» — вступил в полемику cjkywt84.

«Это если сравнить больше не с чем, то очень даже и ничего. Кострами не обогреваемся, в лужах не стираем, лучиной не освещаемся… Не жизнь, а рай на земле», — написала galinapoliakova23.

«Говорить не мешки ворочать, он говорил, что до конца 2020 года будет новая авиакомпания, но … ничего», — вспомнил aleksey_vvo.

«В Находке спортивный комплекс с манежем для легкой атлетики постройте», — попросила elena_m1975.22.

«Так зачем мэра сняли? Спорт и его развитие — это его тема», — спросил sergeyvlmoto.

«Учреждения культуры — это хорошо. Но вот принцип начисления зарплаты в них подобен принципу детских садов — стимулирующие, она же премия, выплачивается по усмотрению руководителей. Поэтому не хватает и педагогов в садах, и педагогов в школах искусств. У нас, например, за год сменилось четыре учителя хора, каждый был недели по две — месяц», — уточнил подписчик ld_sagittarius.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«Классная идея!!! Молодёжь нужно поддерживать и создавать ей необходимые условия для времяпровождения, для творчества и так далее», — поддержала varya. golib_.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме «ProДФО — Хабаровский край» в ходе пленарной дискуссии, посвященной вопросам создания пространства для самореализации молодёжи, 19 мая полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу пожаловались на недостаточную развитость инфраструктуры для молодёжи на Дальнем Востоке.