Верховная рада Украины на заседании 18 мая одобрила во втором чтении и в целом еще один законопроект, необходимый для завершения земельной реформы. За законопроект, разрешающий продажу земли через интернет на электронных аукционах, проголосовали 272 парламентария при 226 необходимых.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Первый независимый», «112.ua», а также на страницах канала «112 Украина» и издания «Страна.ua» в социальной сети Facebook. Многие негативно оценили принятый законопроект, указав на то, что, по данным социологических опросов, многие граждане Украины против продажи земли.

«А ничего, что 70 процентов населения против?» — задается вопросом Анатолий Р.

«Будем рабами на своей земле», — добавил Sergei R.

«Проснулся, а двор твой продали», — пишет Денис З.

«Родились — распался СССР, выросли — распадается Украина», — отметил Andrzej S.

«Скоро уже от Украины вообще ничего не останется», — написала Yana N.

«Когда рассмотрят законопроект о продаже рабов в вышиванках? Продадим вместе с землей на аукционе», — добавил Евгений З.

«Ни один патриот не заикается, ни один!!!» — отметил Алексей С., по всей видимости подразумевая радикалов и людей, которые считают себя украинскими националистами.

«Путин «поспешил» с танками, надо было дождаться, пока Украина сама начнёт раздавать землю», — отметил 287ir356 в духе украинской пропаганды, утверждающей, что ВСУ в Донбассе «воюют с Россией» и Россия якобы мечтает «завоевать» украинские земли.

ВАДИМ ЧУПРИНА Верховная рада Украины

«Здобулы (достигли. — О. П.). Теперь ждем, как начнут выгонять с людей с тех участков, за которые они свои кровные деньги отдавали, вот, может, тогда народ поймет, что нужно сносить эту проклятую власть», — написал Dober.

«Да народ такой же продажный… Одного поля ягоды-то», — ответила Irena T. на реплику Dober.

«Согласен. Достаточно посмотреть на майдан 2014, где люди не за идею вышли, а потому что заплатили», — ответил Dober на реплику Irena T.

«Ты что это, сукин сын, наши земли разбазариваешь…» — процитировала Нина слова одного из героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Т. е. коммунальную землю под многоэтажкой, где живёт моя семья, может купить какой-то условный амер и я буду жить на его земле?..» — задается вопросом Sоlnce.

«Ну и хрен с ней, всё равно от этой страны толку никакого!!! Маленький тонущий «Титаник»!!!» — отметил Александр Г.

«А референдум был? Или нас вместе с землей продадут? Дожились! Какая-то кучка идиотов так решила, не спросив народ Украины! Позор на весь мир!!!» — пишет Olga Y.

«На все законы наплевать. И кто этих уродов выбрал, вам спится хорошо???» — спросила Катерина.

(сс) Ivan Bandura Украинцы на Майдане

«Ура! Патриоты, вы этого хотели? Наконец-то ваша мечта сбылась!!! У нас больше нет неньки, мы — БОМЖЫ!!! Слава олигархату!!!» — отреагировала Irina I.

«Всё, теперь мы, как цыгане: нация есть — земли нет…» — подытожила Larisa.

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Напомним, по данным социологического исследования, проведенного агентством «Рейтинг», 79% жителей Украины не поддерживают идею продажи земли иностранцам, почти столько же выступает за проведение референдума по данному вопросу.