Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение им на рассмотрение в Раду законопроекта о коренных народах, в частности, крымских татар. Об этом он заявил 18 мая в своем обращении по случаю дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ислямов

«Сегодня я вношу на рассмотрение в парламент неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности, крымских татар, и наконец-то сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Заявление украинского президента в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Многие задались вопросом, разве русские, которых больше, не коренной народ? Иные отметили, что лучше бы вместо законопроектов водоснабжение Крыма не перекрывали. Иные указали на избирательность этого законопроекта.

«Я в шоке, а они что просят его? Им прекрасно живётся, они у себя дома живут и здравствуют», — написала Раиса К.

«А как насчёт всех остальных народностей, проживающих на территории Украины? Что за избирательность. Венгры, гагаузы, молдаване и так далее…» — добавила Галина К.

«Правильно, надо развивать крымскотатарский язык. Это же родной для 2/3 украинцев. А то, что татары в Крыму все поголовно давно приняли гражданство РФ, так это мелочь…» — отметил Александр Б.

«Крымские греки, крымские итальянцы и крымские армяне заслуживают статус коренных народов Крыма гораздо больше, чем пришедшие туда значительно позже крымские татары. Предлагаю Зеленскому предоставить крымским татарам право самоопределиться на территории Галичины», — пишет Сергей М.

President.gov.ua Встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями крымско-татарского народа 18 мая

«Ты в Донбассе со своими украинцами разберись», — призвала Раиса К.

«А может, и русским дашь статус? Клоун», — пишет Марина В.

«А они какими корнями к Крыму имеют отношение? Уж скорее греки коренные и основатели. Может, их по праву признать?» — спрашивает Вадим В.

«Это как коренных народов? Еще и турков пусть внесет в коренные народы…» — призвала Валя Б.

«А русских уж заодно приравняйте к коренным народам!» — добавила Людмила А.

«А русские не коренной народ Украины?» — задалась вопросом Светлана И.

«А понятие«коренной народ» какие временные рамки затрагивает?» — спрашивает Alex I.

«Спроси согласия у крымских татар!!!» — призвала Светлана К.

«Сегодня решил позаигрывать с татарами, а вчера им воду и свет отключил, которые они у него за деньги покупали. Классно шутит», — отметил Sergiy K.

«А про украинских украинцев он не хочет никакой законопроект внести???» — спрашивает Алексей Г.

President.gov.ua Представитель крымско-татарского народа Мустафа Джемилев на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 мая

«Чего мелочиться, давай предоставим сразу американцам… Говорят, Марк Твен бывал в Одессе…» — иронизирует Татьяна П.

«Вован, ты не туда идёшь! Огни в другой стороне! И не надейся, что зажгешь свои!..» — пишет Маргарита П.

«Может, лучше русским? Нас больше в тысячи раз», — отметила Inna S.

«Корни бывают на своей земле… Землю надо поливать, чтобы корни не засохли… А они в Крыму… На своей земле… А мы вот их лишили воды… Вот в чем беда… А не в указах помощь», — отметила Мария Т.

«Коренные народы — это уже устарело. Пишите уже прямо — «титульная нация» — и ей все привилегии, а остальным — в сад», — добавила Валентина К.

«Продолжает «сшивать» страну. Можно сказать ненавистью к себе объединил всех: и коренных, и некоренных. Ну что же, чем хуже, тем лучше. Выборы не за горами, перетерпим», — пишет Liliya А.

«По-моему, все коренные украинцы за границей на заработках. Остались лишь чистокровные «арийцы» при власти», — написал Игорь К.

«А русские уже не коренные? Кто их защищать будет?» — спросила Светлана Ш.

«У меня такое чувство, что к серьёзным вопросам его тупо не пускают, вот и занимается всякой ерундой, пока «серьёзные дяди» дербанят страну…» — добавил Саша Б.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Предлагаю вернуться к графе «национальность». Посмотрим, сколько граждан Украины окажутся не украинцами», — отметила Людмила Л.

«Значит, в стране есть только одни коренные, остальные — нацменьшинства», — добавил János K.

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Напомним, 18 мая Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина будет помнить депортацию крымских татар с полуострова и не простит России, что они были вынуждены в 2014 году «вновь покинуть свой дом».