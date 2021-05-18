Материал газеты «Коммерсантъ», согласно которому поставщики предупредили российские розничные сети о возможном подорожании чая из-за закрытия плантаций в Индии, вызвал возмущение среди пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 18 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Морозов. За чаепитием (фрагмент). До 1904

"А есть информация, когда в России подскочат зарплаты?» — задаётся вопросом Вадим З.

Многие пользователи оказались совершенно не удивлены, что в России опять что-то подорожает. Люди убеждены, что в нашей стране планомерно дорожает всё и обратного процесса мы уже, судя по всему, не увидим.

«И не надоело перечислять, на что в очередной раз подскочат цены? И так понятно, что цены растут на всё и вся», — отметила Елена Д.

Некоторые комментаторы считают, что этот самый индийский чай на самом деле никакой не индийский, а розничные сети просто придумали сказочную историю о том, по какой причине вдруг ценники на чай стали расти вверх.

«Как будто он индийский был, суррогат из стран третьего мира гонят. Но зато есть повод цены поднять, типичная схема развода для граждан России», — поделился своим мнением Руслан Х.

«Что, всё? Винить больше некого? Форс-мажор? Но почему нельзя, к примеру, увеличить закупки цейлонского или китайского чая заранее, чтобы нивелировать период подорожания? Почему нам просто сообщают о росте, но никто с ним даже не пытается бороться?» — задаётся вопросом Константин И.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Чай на прилавках магазина

Часть граждан напомнила, что не весь чай в мире поставляется с территории Индии, поэтому списывать подорожание всего чая в российских магазинах на это — глупо и неубедительно.

«Причем тут плантации Индии? Как будто весь чай оттуда. Просто выросли аппетиты олигархов и предпринимателей. Сами хотят продавать товар втридорога, а платить нормальную зарплату жалко. Вот и придумали повод», — предполагает Геннадий Г.

Отдельные пользователи заявили, что уже давно не встречали на полках российских магазинов хороший качественный чай по приемлемой цене. Люди уверены, что в красивых упаковках людям продают, по сути, мусор.

«От индийского чая в России остались только воспоминания. Сейчас какой чай ни купи — один лишь мусор», — считает Danro B.

(сс) ঈশান জ্যোতি বৰা Чайная плантация в Индии

Нашлись и те, кто призвал граждан России изменить своей преданности чёрному чаю и обратить свой взор на отечественные лесные богатства.

«Сушите листья черной смородины, мяты, чабреца, душицы, малины. Скоро пойдёт сезон сбора Иван-чая. Я всех своих знакомых и родных обеспечиваю безвозмездно», — указала Мариана Г.

Напомним, 18 мая газета «Коммерсантъ» опубликовала материал со ссылкой на представителя одного из ретейлеров, согласно которому поставщики предупредили российские розничные сети о возможном подорожании чая из-за закрытия плантаций в Индии.