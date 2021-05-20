Прохождение Mass Effect: Legendary Edition дарит ровно те же эмоции, что и киномарафоны «Властелина колец», «Гарри Поттера» и «Звёздных войн». Это погружение в масштабную, эпическую и проработанную до мельчайших деталей сказку о спасении мира, поиске настоящих друзей и жертвенности — теперь и с улучшенной визуальной составляющей. Три потрясающие игры в одном сборнике, все существующие дополнения к ним в комплекте и множество мелких, но очень точных и приятных нововведений. Звучит как идеальный релиз, не так ли?

Mass Effect: Legendary Edition

Стоит отметить, что над Legendary Edition и вправду была проведена колоссальная работа. Изначально сборник позиционировали как ремастер, но после релиза стало совсем очевидно, что разработчики не просто подтянули разрешение и слегка улучшили текстуры. Картинка стала в разы сочнее, детальнее и выразительнее, чем в оригинальных играх — больше всего это касается самой первой части Mass Effect. Теперь вы можете разглядеть мельчайшие чешуйки на лице Гарруса, посчитать все трещины на броне Рекса и в полной мере насладиться красотами Вермайра и Новерии на современных устройствах.

Скриншот из сборника игр Mass Effect: Legendary Edition

Скриншот из сборника игр Mass Effect: Legendary Edition

В большинстве эпизодов первой части за «новую» графику пришлось расплачиваться освещением и постановкой — почти все сцены стали намного светлее, отчего сильно потеряли в кинематографичности. Собственно, из-за этого в сети и появилось так много коллажей «было-стало», где пользователи (вероятно, ни разу не запускавшие Legendary Edition) ругают обновлённый визуал сборника и твердят своё «раньше было лучше». На деле же, это скорее вопрос вкуса. Действительно, старое освещение и ракурсы камеры создавали более явное ощущение фантастического боевика, на премьеру которого ты пришёл в кинотеатр. Но приятных графических апдейтов в новой версии стало так много, что заново запускать оригинал вряд ли когда-либо захочется.

Скриншот из сборника игр Mass Effect: Legendary Edition

Скриншот из сборника игр Mass Effect: Legendary Edition

Что самое главное, новый визуал приводит все три части Mass Effect к единому стилистическому знаменателю. Благодаря Legendary Edition, трилогия впервые в полной мере ощущается единым целым — и при переходе от одной игры к другой больше нет такого резкого скачка в графике и проработке. Теперь все проекты выглядят как ровесники с разницей только в мелких деталях и особенностях геймплея, который с выходом новых частей становился всё динамичнее и зрелищнее. Собственно, этим Legendary Edition и подкупает больше всего — отличной возможностью в один большой заход узнать о всех приключениях Шепарда и его героической команды.

Скриншот из сборника игр Mass Effect: Legendary Edition

Скриншот из сборника игр Mass Effect: Legendary Edition

Теперь все три игры находятся в единой программе запуске, включают в себя все существующие на сегодняшний день дополнения (а это более 40 разнообразных DLC) и очень органично переносят прогресс игрока из одной части в другую. При этом разработчики серьёзно поработали над системой «Военных ресурсов», сильнее интегрируя в неё события первой и второй части. Таким образом, теперь на финальное сражение со Жнецами за судьбу Галактики будут влиять ваши действия на протяжении вообще всей трилогии. А значит, не стоит игнорировать события первой части и лучше начать своё знакомство с Mass Effect именно со злополучной миссии на Иден Прайм, которая и стала отправной точкой для всех приключений Шепарда.

Скриншот из сборника игр Mass Effect: Legendary Edition

Скриншот из сборника игр Mass Effect: Legendary Edition

Конечно, не обошлось и без очевидных недочётов. Пожалуй, самым серьёзным минусом сборника (впрочем, только для русскоязычного сообщества) стала обязательная русская озвучка в первой части Mass Effect — выполненная без хотя бы малейшего интереса к проекту. Голоса актёров в ней совершенно не сочетаются с характерами персонажей оригинала, большая часть названий и терминов искажены, а исполнители главных ролей иногда прямо посреди диалога начинают путать имена собственных героев. Ясное дело, что при таких масштабах проекта сделать достойную русскоязычную озвучку очень сложно — но какой вообще смысл браться, если не делать на совесть? К сожалению, переключиться на оригинальный звук в программе запуска игры тоже нельзя. А значит, придётся всё прохождение первой части скрипеть зубами от злобы, заслышав очередное «Иара» вместо «Лиара».

Скриншот из сборника игр Mass Effect: Legendary Edition

Скриншот из сборника игр Mass Effect: Legendary Edition

Прочие минусы Legendary Edition относятся скорее к недочётам оригинальных игр, а не ремастер-сборника. Всё же стоит понимать, что первая часть Mass Effect вышла в 2007 году (почти 14 лет назад) и довольно сильно устарела в плане геймплея и подачи отдельных сюжетных эпизодов. Разработчики улучшили механики стрельбы, немного поработали над сложностью и сделали управление более плавным — но даже при всех нововведениях она ощущается скорее музейным экспонатом, чем современной игрой. Это не делает проект хуже, просто стоит помнить о его солидном по игровым меркам возрасте. Впрочем, для кого-то уже это станет весомым аргументом для того, чтобы начать историю Шепарда сразу со второй части — избежав устаревшего геймплея и отвратительной русской озвучки, которая умудряется испортить большую часть впечатлений от хорошей игры.

Скриншот из сборника игр Mass Effect: Legendary Edition

Скриншот из сборника игр Mass Effect: Legendary Edition

В остальном же, Legendary Edition — это достойный пример того, как нужно «смахивать пыль» со старых, но любимых миллионами игр. Особенно такому подходу стоит поучиться компании Nintendo с её недавним сборником Super Mario 3D All-Stars. Если вы являетесь фанатом Mass Effect, то просто не сможете пройти мимо возможности вновь окунуться в знакомую историю с обновлённым визуалом. А если вы никогда не понимали громких разговоров вокруг этой франшизы — сейчас самое время разобраться в вопросе. И заодно посокрушаться на тему того, что Bioware перестала делать такие большие, душевные и качественные игры.