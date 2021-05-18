Участок со стороны северного входа в Центральный парк в Белгороде выставили на продажу за 85 млн рублей. Согласно кадастровой карте, землю можно использовать для строительства и дальнейшей эксплуатации многоэтажных жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Продавец согласен продать ещё один небольшой участок рядом, на котором разрешено сделать лишь благоустройство. Как выяснил паблик «Белгород — это интересно», землёй «владеет ООО «Зелёный сад» предпринимателя Вячеслава Гирды. Он приобрёл его в 2015 году у компании «Капитал Строй», которая сейчас ликвидирована. У этой компании участок появился в 2011 году».

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Белгородцы в сети возмутились — в городе возникнет очередное «элитное жильё с видом на парк».

«Надо переезжать в Нью-Йорк. Там Централ-парк под застройку зарубить в голову никому не придет, при том что воздух намного лучше», — сетует Кирилл Г.

«Да, тот парк в Нью-Йорке феноменален тем, что вокруг живут миллиардеры, которые могли бы купить всё, всех и вся и настроить посреди парка ещё небоскрёбов. Удивительно и символично, что кроме немереного количества денег есть у людей какие-то принципы», — соглашается Александр Т.

Многие пользователи считают, что такими темпами от городского парка вообще ничего не останется. И просят оставить зелёную зону в покое, а бизнесменам поумерить свою жадность.

«Неплохо было бы прокуратуре разобраться в законности сделки по реализации земли в парковой зоне, для этого необходимо написать коллективное заявление», — предлагает Alexandr N.

«А представляете, сейчас купят и оставят там деревья и парк, да ещё и переведут из категории «под строительство» в парковую зону с запретом строительства? Бывают же чудеса? Может он за 85 млн хочет продать Белгороду обратно», — мечтает Александр К.

«Вы себе как представляете законный механизм доставания мэрией из кармана 85+ млн бюджетных денег, внепланово? На выкуп земли, которая наверняка мэрией же была сдана на сторону сильно дешевле? Это ж подстатейно. Сдали дёшево или даром — через несколько лет выкупили сданное назад за 85+ млн бюджетных денег. Это ж какое счастье для отчётности прокуратуры, например», — пишет Василиса П.

На обсуждение отреагировал мэр Белгорода Юрий Галдун.

«В сети появилась информация о продаже земли рядом с Центральным парком под строительство многоэтажки. Это территориальная зона парка, там растет берёзовая роща. Многоэтажной жилой застройки там быть не может в принципе. И не будет никогда», — написал он на своей странице в социальной сети.

Will1045 Центральный парк культуры и отдыха. Белгород

В мэрии сообществу «Белгород — это интересно» пояснили, что «земельный­ участок, хоть и частный, фактически­ является продолжением парка. В этой связи утверждённой градостроительной документацией определено, что этот участок является территориальной зоной парков, садов и бульваров. Строительство многоквартирного жил­ого дома на этом участке невозможно. Стоит отметить, что собственник этого земельного участка уже обращался в городскую администрацию с предложением изменить территориальную зону с парков на многоэтажную застройку. Его предложение отклонили, это принципиальная позиция городской администрации. Поэтому в любом случае многоэтажная жилая застройка на указанном земельном участке невозможна. Разрешение на строительство МКД потенциальным застройщикам выдано быть не может».

«Частная территория, значит. И вероятно, что её владелец — добросовестный приобретатель у другого, возможно, менее добросовестного. Что ж ему теперь с чемоданом без ручки деньги терять, раз «жилую многоэтажную» не дают? А что дадут? Жилую малоэтажную? Нежилую коммерческую? Офисик? Сферу развлечений с капстроениями? Рано или поздно что-то дадут. И пофигу на те берёзки — кусок частной территории посреди муниципального парка это очень неправильно и бомба замедленного действия. Плясать вокруг частных кусков с концепциями развития парка — ну, даже не смешно», — ответила Василиса П.

Пользователи сходятся во мнении, что можно восстановить цепь продажи земельного участка, продавца и первого покупателя. Хотя многим и без следователей понятно, как муниципальная собственность могла оказаться в частных руках.