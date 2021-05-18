Заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть «оккупированный» Крым под контроль Киева и «защитить права обиженных там», с которым он выступил 18 мая, вызвало закономерную реакцию не только руководства Республики Крым, но и самих крымчан.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Так, глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что Украина уже сделала для возвращения полуострова.

«Это водная, энергетическая, транспортная, продовольственная блокады, попытки диверсий и провокации. Отсюда можно сделать только один вывод: Украине нужна территория без людей. Как говорят украинские нацисты, Крым должен быть украинским или безлюдным. Так что Киев может не сомневаться: крымчане всех национальностей в полной мере оценили его «заботу» и его «защиту». Кстати. Коммунальные платежи за квартиру жены Зеленского в Крыму, которые исправно поступают в крымскую казну, — это тоже вклад в борьбу с «оккупацией»?» — написал на своей странице в соцсети Сергей Аксёнов.

«С почти полным преодолением водного дефицита в Крыму последняя зависимость от опостылевшего буквально всем (и далеко не только в Крыму!) украинского недогосударства у нас не только де-юре, но и де-факто прервалась! Прекрасно понимают это и на территории Дикого Поля, которое мы просто по привычке называем Украиной. Но тамошним правителям и политикам необходима сама риторика на крымскую тематику, дабы заработать дополнительные очки перед заокеанскими патронами, а также далее зомбировать ненавистью к России собственный электорат», — написал Asanbay A.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«А есть ли возможность публикации этих счетов об оплате, чтобы четко было видно (фио плательщика), кто так патриотично спонсирует «агрессора»? Будем весьма признательны», — написал Andrew R.

«Крым рад оккупантам, отстаньте», — пишет Наталья Пчёлка.

«Просто не верится! В 21-м веке государство, которое заявляет о своем европейском пути развития (?), мало того, что постоянно нарушает все нормы цивилизованного сообщества (блокады, провокации, ложь), так еще и готово выселить два с лишним миллиона людей из их домов ради удовлетворения своих непонятных амбиций. Дикость какая-то», — возмущена Нина Г.

«Крым был, есть и будет Россией», — написала Татьяна К.

«Чё ему голову ломать и кого-то обвинять, референдум ещё один, пусть убедится, хочет ли Крым в Украину?!» — предлагает Нина Ц.

«Но здесь, в Крыму, есть ещё очень много тех, кто очень сочувствует Украине и саботирует многие Ваши решения», — напомнила Аксёнову Ольга Г.

«Ужимки украинских татар и националистов в Киеве на подмостках истории уже никого не интересуют. Даже в гриме их лица омерзительны, не говоря уже о поступках…» — написал Валерий Б.

«Сначала пусть Зеленский защитит всех обиженных в Украине, а в Крыму без него защитников хватает. Крым — это Россия», — написала Дина С.

«Зеленский сам не верит в будущее Украины. Поэтому и не продаёт квартиру в Ялте», — комментируют пользователи заявление Зеленского уже в соцсети «ВКонтакте».

"Ох, и веселой будет его встреча в этой квартире!» — предполагает Олег В.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

«Обиженные — это Чубаров с Джамилевым?» — спрашивает Олег М.

«Для тех, у кого память короткая и кто стонет — хотим как было. Вот так бы было», — пишет Анастасия Я.

«Тем кто стонет «хотим как было» — пожалуйста, никто их не держит, пусть туда едут, а у нас уже не «как было», и слава богу!!!» — поддержала Валентина А.

«Что значит «вернуть»? Крым уже вернулся! Домой!» — написала Елена Щ.

«Зеленский вообще не в себе…» — предположила Маргарита В.

«Сколько можно рыпаться на Крым! Как муха назойливая! Надоел со своими галлюциногенными фантазиями! Тьфу!» — написала Виктория К.