Крым уже вернулся – домой: крымчане ответили Зеленскому
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть «оккупированный» Крым под контроль Киева и «защитить права обиженных там», с которым он выступил 18 мая, вызвало закономерную реакцию не только руководства Республики Крым, но и самих крымчан.
Так, глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что Украина уже сделала для возвращения полуострова.
«С почти полным преодолением водного дефицита в Крыму последняя зависимость от опостылевшего буквально всем (и далеко не только в Крыму!) украинского недогосударства у нас не только де-юре, но и де-факто прервалась! Прекрасно понимают это и на территории Дикого Поля, которое мы просто по привычке называем Украиной. Но тамошним правителям и политикам необходима сама риторика на крымскую тематику, дабы заработать дополнительные очки перед заокеанскими патронами, а также далее зомбировать ненавистью к России собственный электорат», — написал Asanbay A.
«А есть ли возможность публикации этих счетов об оплате, чтобы четко было видно (фио плательщика), кто так патриотично спонсирует «агрессора»? Будем весьма признательны», — написал Andrew R.
«Крым рад оккупантам, отстаньте», — пишет Наталья Пчёлка.
«Просто не верится! В 21-м веке государство, которое заявляет о своем европейском пути развития (?), мало того, что постоянно нарушает все нормы цивилизованного сообщества (блокады, провокации, ложь), так еще и готово выселить два с лишним миллиона людей из их домов ради удовлетворения своих непонятных амбиций. Дикость какая-то», — возмущена Нина Г.
«Крым был, есть и будет Россией», — написала Татьяна К.
«Чё ему голову ломать и кого-то обвинять, референдум ещё один, пусть убедится, хочет ли Крым в Украину?!» — предлагает Нина Ц.
«Но здесь, в Крыму, есть ещё очень много тех, кто очень сочувствует Украине и саботирует многие Ваши решения», — напомнила Аксёнову Ольга Г.
«Ужимки украинских татар и националистов в Киеве на подмостках истории уже никого не интересуют. Даже в гриме их лица омерзительны, не говоря уже о поступках…» — написал Валерий Б.
«Сначала пусть Зеленский защитит всех обиженных в Украине, а в Крыму без него защитников хватает. Крым — это Россия», — написала Дина С.
«Зеленский сам не верит в будущее Украины. Поэтому и не продаёт квартиру в Ялте», — комментируют пользователи заявление Зеленского уже в соцсети «ВКонтакте».
"Ох, и веселой будет его встреча в этой квартире!» — предполагает Олег В.
«Обиженные — это Чубаров с Джамилевым?» — спрашивает Олег М.
«Для тех, у кого память короткая и кто стонет — хотим как было. Вот так бы было», — пишет Анастасия Я.
«Тем кто стонет «хотим как было» — пожалуйста, никто их не держит, пусть туда едут, а у нас уже не «как было», и слава богу!!!» — поддержала Валентина А.
«Что значит «вернуть»? Крым уже вернулся! Домой!» — написала Елена Щ.
«Зеленский вообще не в себе…» — предположила Маргарита В.
«Сколько можно рыпаться на Крым! Как муха назойливая! Надоел со своими галлюциногенными фантазиями! Тьфу!» — написала Виктория К.