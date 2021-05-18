Поручение президента России Владимира Путина, согласно которому правительство РФ должно до первого декабря 2021 года разработать поправки в законодательство о единой методике учёта домашних питомцев и мониторинга бродячих животных, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Райт Баркер. Домашние животные

"Хорошо, конечно, но параллельно нужно в разы ужесточать наказание за жестокое обращение с животными», — считает Денис П.

Многие пользователи считают, что необходимо как можно сильнее ужесточать законодательство Российской Федерации в области защиты животных. Некоторые комментаторы оказались встревожены, потому что стали догадываться, что дальнейшим шагом может стать введение налога на домашних питомцев.

«Я думаю, под предлогом благих намерений хотят ввести налог на домашних животных. Скоро, наверное, будут учитывать, сколько мух и комаров залетает за день в дом!» — написал Коля Н.

Часть граждан решили поддержать идею введения платы за содержание на своей территории домашних животных. Люди уверены, что проблемы с жестоким обращением и выбрасыванием питомцев на улицу заключается в том, что люди чувствуют полную безответственность за своего маленького члена семьи.

«Выступаю за большие налоги на домашних животных. Исключения могут быть только для пенсионеров, но для них нужно количественное ограничение вводить. Если люди без разума набирают себе животных, а потом ими не занимаются. Их нужно не только наказывать по факту, но давать им десять раз задуматься, в том числе и материально, о том, стоит ли вообще брать на себя такую ответственность», — пишет Иван Е.

Дарья Драй ИА REGNUM Выгул собак

Ряд пользователей уверены, что если люди начнут нести ответственность за своё животное рублём, то многие из них попросту избегут необдуманных и поспешных действий.

«Согласен. За брошенных псов будут штрафы получать. Того глядишь и другие будут задумываться о том, а заводить ли собаку в принципе», — надеется Jack G.

Отдельные комментаторы напомнили, что домашний питомец должен быть учтён в налоговой точно так же, как все прочие животные, задействованные в сельском хозяйстве.

«Налог нужен! А то за коз и куриц в деревне платить надо, а за собачек и кошечек почему-то нет. Понаберут себе питомцев, а потом не знают, что с ними делать», — написала Аня Ш.

Нашлись и те, кто считают, что налог на животных позволит создать материальную базу для содержания животных, которые всё-таки остались на улице или их хозяева умерли.

«Это замечательно! Ведь так много пусиков будут приручены, и о них позаботятся в случае чего», — поделился своим мнением Александр П.

Напомним, 17 мая на сайте Кремля появилась информация о том, что президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ до первого декабря 2021 года разработать поправки в законодательство о единой методике учёта домашних питомцев и мониторинга бродячих животных.